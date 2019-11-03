外籍男爬班機起落架 移送桃檢不發一語

桃園國際機場2日發生一名外籍男子闖入管制區，並爬上準備起飛的華航班機起落架，男子（左2）3日上午從航警局押解到桃園地檢署時不發一語。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年11月3日

（中央社記者邱俊欽桃園機場3日電）桃園國際機場昨天發生一名外籍男子闖入管制區，並爬上準備起飛的華航班機起落架，男子在航警局時保持緘默，今天上午從航警局押解到桃園地檢署偵辦時，仍不發一語。

外籍男子昨天下午闖入桃園機場管制區，爬上準備起飛的華航班機起落架疑企圖偷渡，遭人發現阻止，航班也因此延誤約3小時，這是桃機史上頭一遭。航警調查發現，男子身上沒有證件及入出境資料，國籍身分待查。

警方表示，男子在偵訊時不願開口，因此將他留置在桃園機場航警局拘留所。

男子上午9時40分被押解到上車前不發一語，警方將男子隨身所攜帶的2個背包帶上車，將移交桃園地檢署進行偵辦。（編輯：李亨山）1081103

桃園國際機場2日發生一名外籍男子闖入管制區，警方3日將男子隨身所攜帶的2個背包帶上車，移交桃園地檢署進行偵辦。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年11月3日

一名身上沒有任何證件，也沒有任何入出境紀錄的外籍男子2日闖入桃機跑道，企圖爬上飛機起落架遭逮。警方目前還無法確定男子身分，且因男子使用語言並非英語，暫時無法溝通，但可以確認男子不是旅客。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年11月2日

中華航空飛往帛琉的CI-28班機2日下午起飛前，突然有一名外籍男子（左黑衣）闖入跑道，並爬上飛機起落架，班機因此延誤，目前男子已遭航警逮捕，展開調查。（翻攝畫面）中央社記者吳睿騏傳真 108年11月2日

中華航空編號CI-28飛往帛琉班機2日下午起飛前，突遭一身分不明外籍人士由一旁草叢闖入，還欲攀爬上飛機起落架，所幸被及時發現制止，班機也立刻停飛。（民眾陳則翔先生提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 108年11月2日