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世界12強棒球賽開打
世界12強棒球賽2日至17日開打，中華5日首戰對上波多黎各，之後依序對戰同組的委內瑞拉、日本，分組前2名能進東京複賽，只要名次高於韓國、澳洲，就能進軍奧運。（圖取自facebook.com/WBSC）
世界12強棒球賽開打
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世界12強棒球賽開打2/17

12強中華隊戰委內瑞拉 隊長胡金龍擔任指定打擊

最新更新：2019/11/06 18:03
世界12強棒球賽B組預賽中華隊6日與委內瑞拉交手，推出旅日投手張奕主投，隊長胡金龍（圖）進入先發打線，擔任第6棒指定打擊。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
世界12強棒球賽B組預賽中華隊6日與委內瑞拉交手，推出旅日投手張奕主投，隊長胡金龍（圖）進入先發打線，擔任第6棒指定打擊。中央社記者張新偉攝　108年11月6日

（中央社記者楊啟芳台中6日電）世界12強B組預賽中華隊今天在洲際棒球場交手委內瑞拉，旅日投手張奕先發主投，打序則跟昨天差不多，不過林泓育先發蹲捕搭配張奕，隊長胡金龍進入先發打線，擔任指定打擊。

中華隊此戰先發打序分別為王威晨（三壘）、林立（二壘）、蘇智傑（左外野）、林泓育（捕手）、陳俊秀（一壘）、胡金龍（指定打擊）、王柏融（右外野）、張志豪（中外野）、岳東華（游擊）。

此戰先發打序大致上與昨天對波多黎各相同，先發捕手從張進德換成林泓育，蹲捕搭配先發投手張奕，而指定打擊則是由隊長胡金龍擔任，打第6棒。

雖然昨天3到5棒中心打線都沒有安打出現，僅蘇智傑有一支高飛犧牲打，第7棒王柏融也沒有安打，不過總教練洪一中表示，「不能用一場比賽就下定論，國際賽本來就不好打，不是一場比賽沒有安打就要換人」。

洪一中指出，棒球是一個百分比的運動，即使打者有3成打擊率，10次打擊中還是會有7次失敗，還是要視打者狀況安排。

中華隊這次12強帶了13名投手，除了昨天已經先發投6局的江少慶，其他12名投手此戰仍會全體待命，本來有可能擔任先發角色的胡智為昨天也有在牛棚熱身，洪一中表示，胡智為不論是先發、中繼都可以，要看臨時的狀況。（編輯：張芷瑄）1081106

2019世界12強棒錦標賽B組預賽，中華隊6日晚間將在台中與委內瑞拉交手，中華隊選手做完熱身操後擊掌致意。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒錦標賽B組預賽，中華隊6日晚間將在台中與委內瑞拉交手，中華隊選手做完熱身操後擊掌致意。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒錦標賽B組預賽，中華隊6日晚間將迎戰委內瑞拉，中華隊王柏融先發第7棒、鎮守右外野，賽前揮棒熱身。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒錦標賽B組預賽，中華隊6日晚間將迎戰委內瑞拉，中華隊王柏融先發第7棒、鎮守右外野，賽前揮棒熱身。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒球賽B組預賽6日進入第2天賽程，中華隊晚間在台中洲際球場與委內瑞拉交手，牛棚教練王建民在等待選手換裝的時候，與人傳接球暖身。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒球賽B組預賽6日進入第2天賽程，中華隊晚間在台中洲際球場與委內瑞拉交手，牛棚教練王建民在等待選手換裝的時候，與人傳接球暖身。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
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