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世界12強棒球賽開打
世界12強棒球賽2日至17日開打，中華5日首戰對上波多黎各，之後依序對戰同組的委內瑞拉、日本，分組前2名能進東京複賽，只要名次高於韓國、澳洲，就能進軍奧運。（圖取自facebook.com/WBSC）
世界12強棒球賽開打
新聞專題
世界12強棒球賽開打6/18

12強中華隊3比0勝委內瑞拉 與日本隊晉級複賽

最新更新：2019/11/06 22:46
2019世界12強中華隊6日預賽第2戰在台中洲際球場交手委內瑞拉，先發投手張奕繳出7局無失分、6次三振好投，加上7局朱育賢代打建功，終場就以3比0奪勝，也確定將前進東京複賽，選手開心在場中自拍留念。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強中華隊6日預賽第2戰在台中洲際球場交手委內瑞拉，先發投手張奕繳出7局無失分、6次三振好投，加上7局朱育賢代打建功，終場就以3比0奪勝，也確定將前進東京複賽，選手開心在場中自拍留念。中央社記者張新偉攝　108年11月6日

（中央社記者楊啟芳台中6日電）世界12強B組預賽中華隊今天在洲際棒球場交手委內瑞拉，先發投手張奕繳出7局無失分、6次三振好投，加上7局上朱育賢代打建功，敲致勝打點二壘安打，以3比0擊退委內瑞拉，確定與日本攜手晉級複賽。（編輯：吳協昌）1081106

世界12強棒球賽 帶你看門道
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12強賽文字直播 中華隊3比0勝委內瑞拉12強鈴木誠也3分砲 日本勝波多黎各拿2連勝12強張奕7局無失分 陳冠宇8局接手12強張奕5局無失分 中華隊0比0委內瑞拉[影]12強中華隊交手委內瑞拉 關鍵戰役張奕扛先發
2019世界12強棒球賽B組預賽，中華隊6日第2戰在台中迎戰委內瑞拉，由投手張奕先發登板，5局下飆出三振成功化解一、二壘有跑者危機，隨後振臂吶喊，全場球迷嗨翻。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒球賽B組預賽，中華隊6日第2戰在台中迎戰委內瑞拉，由投手張奕先發登板，5局下飆出三振成功化解一、二壘有跑者危機，隨後振臂吶喊，全場球迷嗨翻。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒球賽B組預賽持續進行，中華隊6日晚間在洲際球場迎戰委內瑞拉，野手朱育賢（右）7局上代打上陣，敲出關鍵左外野方向二壘安打，帶有1分打點，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒球賽B組預賽持續進行，中華隊6日晚間在洲際球場迎戰委內瑞拉，野手朱育賢（右）7局上代打上陣，敲出關鍵左外野方向二壘安打，帶有1分打點，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒球錦標賽B組預賽第2天，中華隊6日晚間在台中洲際球場迎戰委內瑞拉，1局上，中華隊首棒王威晨隨即敲安上壘。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒球錦標賽B組預賽第2天，中華隊6日晚間在台中洲際球場迎戰委內瑞拉，1局上，中華隊首棒王威晨隨即敲安上壘。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強B組預賽持續展開，中華隊6日在洲際棒球場迎戰委內瑞拉，8局下，中華隊派出左投陳冠宇、林凱威（圖）輪番登板，守住領先優勢、無失分。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強B組預賽持續展開，中華隊6日在洲際棒球場迎戰委內瑞拉，8局下，中華隊派出左投陳冠宇、林凱威（圖）輪番登板，守住領先優勢、無失分。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒球錦標賽中華隊，6日晚間預賽第2戰在台中對上委內瑞拉，中華隊投手陳鴻文9局下登板，成功三振打者助隊奪勝，振臂吶喊。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒球錦標賽中華隊，6日晚間預賽第2戰在台中對上委內瑞拉，中華隊投手陳鴻文9局下登板，成功三振打者助隊奪勝，振臂吶喊。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒球賽B組預賽在台開打第2天，中華隊（圖）6日晚間在台中迎戰委內瑞拉，終場以3比0笑收2連勝，也確定晉級在日本東京舉行的複賽。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒球賽B組預賽在台開打第2天，中華隊（圖）6日晚間在台中迎戰委內瑞拉，終場以3比0笑收2連勝，也確定晉級在日本東京舉行的複賽。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
地機族
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