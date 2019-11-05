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世界12強棒球賽開打
世界12強棒球賽2日至17日開打，中華5日首戰對上波多黎各，之後依序對戰同組的委內瑞拉、日本，分組前2名能進東京複賽，只要名次高於韓國、澳洲，就能進軍奧運。（圖取自facebook.com/WBSC）
世界12強棒球賽開打
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世界12強棒球賽開打3/14

12強江少慶6局優質先發林立開轟 中華隊奪首勝[影]

最新更新：2019/11/05 23:15
2019世界12強棒球賽B組預賽5日在台中洲際棒球場開打，中華隊首戰交手波多黎各，中華隊先發投手江少慶演出6局失1分優質先發，牛棚陳冠宇、陳禹勳及陳鴻文聯手守成，中華隊最終以6比1奪下首勝。中央社記者張新偉攝　108年11月5日
2019世界12強棒球賽B組預賽5日在台中洲際棒球場開打，中華隊首戰交手波多黎各，中華隊先發投手江少慶演出6局失1分優質先發，牛棚陳冠宇、陳禹勳及陳鴻文聯手守成，中華隊最終以6比1奪下首勝。中央社記者張新偉攝　108年11月5日

（中央社記者楊啟芳台中5日電）世界12強棒球賽中華隊今天首戰交手波多黎各，中華隊先發投手江少慶演出6局僅失1分優質先發，加上第2棒林立1局下就轟出2分全壘打，終場以6比1擊退波多黎各，旗開得勝。

世界12強棒球賽 帶你看門道

中華隊1局下就進帳分數，開路先鋒王威晨因二壘手失誤上壘後，下一棒林立將球轟出右外野大牆，形成2分砲。中華隊先發投手江少慶前4局都沒有被敲安打，第5局被敲2支安打失1分，不過中華隊仍取得2比1領先。

世界12強棒球賽B組預賽5日開打，中華隊首戰交手波多黎各，推出江少慶（圖）先發，對上波多黎各推出的29歲右投克魯茲（Fernando Cruz）。中央社記者張新偉攝　108年11月5日
世界12強棒球賽B組預賽5日開打，中華隊首戰交手波多黎各，推出江少慶（圖）先發，對上波多黎各推出的29歲右投克魯茲（Fernando Cruz）。中央社記者張新偉攝　108年11月5日
2019世界12強棒球賽B組預賽5日在台中洲際棒球場開打，中華隊首戰交手波多黎各，1局下中華隊就展開攻勢，開路先鋒王威晨因二壘手失誤上壘後，下一棒林立（圖）將球轟出右外野大牆，形成2分砲。中央社記者張新偉攝　108年11月5日
2019世界12強棒球賽B組預賽5日在台中洲際棒球場開打，中華隊首戰交手波多黎各，1局下中華隊就展開攻勢，開路先鋒王威晨因二壘手失誤上壘後，下一棒林立（圖）將球轟出右外野大牆，形成2分砲。中央社記者張新偉攝　108年11月5日

中華隊5局下攻勢再起，岳東華獲保送、王威晨敲安打，林立犧牲短打造成投手傳球失誤，中華隊一口氣跑回2分，之後蘇智傑再補上高飛犧牲打，取得5比1領先；6局下中華隊靠著2次失誤，再添1分。

江少慶用93球主投6局，僅被敲出3支安打，送出5次三振，失1分。7局上左投陳冠宇登板，投1局飆2次三振，無失分；陳禹勳8局上演出3上3下，包含1次三振，無失分；終結者陳鴻文也成功關門，中華隊以6比1擊退波多黎各，奪下首勝。

2019世界12強棒球賽B組預賽，中華隊5日首戰交手波多黎各，5局下中華隊靠著保送、安打以及波多黎各的失誤，一口氣跑回2分，再利用高飛犧牲打，將壘上的林立（左）送回本壘，再攻下1分。中央社記者張新偉攝　108年11月5日
2019世界12強棒球賽B組預賽，中華隊5日首戰交手波多黎各，5局下中華隊靠著保送、安打以及波多黎各的失誤，一口氣跑回2分，再利用高飛犧牲打，將壘上的林立（左）送回本壘，再攻下1分。中央社記者張新偉攝　108年11月5日
2019世界12強棒球賽B組預賽5日在台中洲際棒球場開打，中華隊首戰交手波多黎各，7局上中華隊由左投陳冠宇接替登板，主投一局無失分。中央社記者張新偉攝　108年11月5日
2019世界12強棒球賽B組預賽5日在台中洲際棒球場開打，中華隊首戰交手波多黎各，7局上中華隊由左投陳冠宇接替登板，主投一局無失分。中央社記者張新偉攝　108年11月5日

中華隊總教練洪一中賽後表示，此戰投手群表現穩定，9局才失掉1分，這樣攻擊上就可以比較放心，「我們也很幸運，當比分被追近時，剛好波多黎各發生失誤，拉開比分，這樣後面壓力就沒有這麼大」。

洪一中指出，順利贏球後固然高興，不過同時也要思考明天對委內瑞拉的比賽，此戰中華隊打線僅出現4支安打，他說：「國際比賽大家都對投手陌生，要掌握好不容易，所以能把一局掌握住，贏球機率就高，今天中心打線發揮較不好，等等會再跟打擊教練討論。」

波多黎各總教練岡薩雷茲（Juan Gonzalez）則表示，這場比賽出現4次失誤，因為失誤失了4、5分，「中華隊確實打得比我們好，不過明天對日本又是新的一場比賽，會抱持著正面的想法和態度」。（編輯：張雅淨）1081105

影片來源：世界棒壘總會 (WBSC) YouTube頻道
世界12強棒球賽B組預賽5日開打，中華隊首戰交手波多黎各，球迷跟著應援團賣力加油打氣。中央社記者張新偉攝　108年11月5日
世界12強棒球賽B組預賽5日開打，中華隊首戰交手波多黎各，球迷跟著應援團賣力加油打氣。中央社記者張新偉攝　108年11月5日
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地機族
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