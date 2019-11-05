12強賽委內瑞拉對中華 暫定阿瓦瑞茲先發

（中央社記者謝靜雯桃園5日電）世界12強賽B組預賽今天開打，委內瑞拉首戰與日本交手，明天對上中華隊。委內瑞拉總教練素貝羅表示，如果今天比賽在掌控中，將派出曾在大聯盟投出無安打的阿瓦瑞茲先發對中華。

世界12強賽棒球賽B組預賽今天開打，中華隊在洲際棒球場與波多黎各交手，日本隊在桃園棒球場與委內瑞拉交手，委內瑞拉今天先發投手為都朋特（Felix Doubront），日本隊先發投手為山口俊。

委內瑞拉總教練素貝羅（Carlos Subero）表示，今天比賽正式開打，大家都準備好了，對於球隊戰力，直言想要前進東京複賽，最重要的還是投手群正常發揮，小細節的配合特別重要。

委內瑞拉明天將移動至洲際棒球場與中華隊交手，素貝羅表示，目前僅從電視上看過中華隊，還沒有現場看過中華隊比賽，對於中華隊的投手群也不熟悉，今天賽後才會有比較深入的了解。

至於明天與中華隊比賽先發投手安排，素貝羅表示，「如果今天比賽沒有太多意外，明天暫定由阿瓦瑞茲（Henderson Alvarez）先發」。

阿瓦瑞茲曾在2013年效力馬林魚隊期間，在大聯盟投出無安打比賽，阿瓦瑞茲表示，僅在電視上看過中華隊，但能夠打入12強的球隊實力都不會差，對於中華隊打者的印象，僅點名某名「左打者」很會打，但是不記得名字、背號和棒次。（編輯：吳協昌）1081105