12強日本演出逆轉秀 8比4擊敗委內瑞拉

（中央社記者謝靜雯桃園5日電）世界12強棒球賽B組預賽開打，日本首戰與委內瑞拉交手，日本隊前半段打線熄火，展現韌性後半段追分，8局單局7保送、2安打攻下6分，以8比4拿勝，日本明天將與波多黎各交手。

世界12強棒球賽B組預賽今天兩地開打，日本隊在桃園棒球場與委內瑞拉交手，委內瑞拉4局靠著浮耶馬由（Balbino Fuenmayor）安打及保送、布蘭可（Andres Blanco）安打先馳得點。

日本隊前3局打線受制，直到4局2人出局後才敲出全隊第一支安打，4局打完，日本0比1落後，5局下半日本靠著保送、失誤、菊池涼介二壘打送回追平分，鈴木誠也安打，以2比1超前比數。

委內瑞拉6局反攻，浮耶馬由安打開啟攻勢，再靠著接連安打、滾地球添分，單局攻下3分，以4比2再度要回領先。

日本隊8局抓準委內瑞拉投手群控球失準，靠著接連4次保送，先擠回1分，菊池涼介敲出個人單場第3安，關鍵安打幫助球隊4比4扳平比數，滿壘時保送擠回超前分，再靠著高飛犧牲打、保送、內野安打添分，日本隊單局選到7保送、敲2安，攻下6分大局，順利拿下比賽勝利。（編輯：張雅淨）1081105