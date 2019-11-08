台灣億萬富豪增至40人 年紀較全球平均高5歲

根據瑞銀與資誠發布的2019年億萬富翁調查報告，台灣億萬富豪總人數增至40人，總財富成長11億美元。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者廖禹揚台北8日電）瑞銀與資誠（PwC）今天發布「2019年億萬富翁調查報告」，台灣億萬富豪總人數增至40人，總財富則成長11億美元。資誠表示，台灣富豪年紀偏大，平均約69歲，較全球平均高出5歲。

瑞銀與資誠聯合會計師事務所今天共同發布「2019年億萬富翁調查報告」，台灣在2018年共新增11名億萬富豪，但有6人掉出榜外，總人數從2017年的35人增加至40人，成長14%；總財富則成長11億美元，達855億美元，較2017年成長1%。

資誠表示，40名台灣億萬富豪中，僅有一名女性，且是在今年新擠入榜單，出身地產業；觀察億萬富豪所屬產業，資誠指出，台灣缺乏獨角獸，少有科技或新興產業大亨，富豪大多集中在地產業、金融業等傳統產業。

而新入榜的11名億萬富豪，也有不少來自地產業、原物料業及零售業，平均年齡73歲，有3人是白手起家。

資誠指出，40名台灣億萬富豪平均年齡為69歲，高於全球平均64歲；年齡在70歲以上富豪則有16人，資誠推估，這些富豪未來20年內將繼承298億美元給下一代。根據調查，2018年的40名億萬富豪中，有27人白手起家、13人為繼承者，目前尚未出現第3代億萬富豪。

台灣40名億萬富豪中，白手起家者持有總財富占比達63%，亞太地區則占74%，歐洲、中東及非洲地區（EMEA）占59%，美國69%。

調查並指出，台灣40名億萬富豪中，有14人投入逾30億美元於慈善活動，其中大部分與教育有關。

「2019年億萬富翁調查報告」分析來自美國、歐非中東及亞太區等43國、2101位億萬富豪於2018年的資產情形，並與億萬富豪本人、繼承人及財務顧問進行多次訪談，今年也首次對瑞銀100多名客戶顧問進行調查。（編輯：林孟汝）1081108