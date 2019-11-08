美中貿易摩擦 全球億萬富豪資產縮水3800億美元

（中央社記者吳佳蓉台北8日電）瑞銀與資誠（PwC）今天發布「2019億萬富翁調查報告」，受美中貿易戰紛擾，市場擔憂全球經濟成長放緩，以及美元走強等因素影響，全球資產10億美元以上億萬富豪資產減少3800億美元，降至8.5兆美元。

瑞銀與資誠聯合會計師事務所今天共同發布「2019年億萬富翁調查報告」，分析來自美國、歐非中東及亞太區等43國、2101位億萬富豪於2018年的資產情形，並與億萬富豪本人、繼承人及財務顧問進行多次訪談，今年也首次對瑞銀100多名客戶顧問進行調查。

調查指出，2018年全球億萬富豪財富總值為8.5兆美元，較2017年縮水3800億美元，衰退主因之一在於美中貿易摩擦，金融市場動盪，市場擔憂經濟增長放緩，另一方面，美元走強，使得在計算上，非美億萬富豪資產價值相對減少。

瑞銀財富管理全球超高淨值客戶部主管史塔德勒（Josef Stadler）表示，美元走強，加上股市在嚴峻的地緣政治環境下展現更高的不確定性，種種因素都促成這波的下跌；儘管如此，億萬富豪的事業仍蓬勃發展，統計由億萬富豪掌控的上市公司，過去15年來報酬率達17.8%，比MSCI世界指數（ACWI）的9.1%高出兩倍之多。

觀察各地區變化，至2018年底，美洲地區億萬富豪財富微增0.1%，人數增至749位，比2017年淨成長4.8%，其中，美國科技大亨崛起是推動成長的主要動力；歐洲、中東和非洲地區億萬富豪財富則減少6.8個百分點至2.4兆美元。

相對，2018年亞太地區有754位億萬富豪，持續為全球億萬富豪人數最多的地區，占全球億萬富豪人口36%，總資產達2.5兆美元。統計2018年亞洲區有169位億萬富豪因去世或資產縮水而掉出億萬富豪名單，但也出現110位新進者。

其中，中國在2018年新增56位億萬富豪，相當於平均每週增加一位，合計億萬富豪人數達325位，占亞太區億萬富豪的43%，資產則合計高達9824億美元。（編輯：張均懋）1081108