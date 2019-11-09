周天成福州中國羽賽與桃田賢斗爭冠 拚本季第4冠[影]

（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣羽球一哥周天成今天在2019福州中國羽球公開賽男單4強賽，以21比10、21比12擊退丹麥好手安東森，連2年闖進決賽，將與日本球王桃田賢斗爭冠，力拚本季第4冠。

2019福州中國羽球公開賽，屬於世界巡迴賽超級750系列，在台灣羽球一姐戴資穎今天4強賽因傷退賽後，僅剩周天成挺進決賽。

世界排名第2的周天成今天與排名第5的丹麥好手安東森（Anders Antonsen）交手，雙方過去6度過招，周天成占有5勝1敗優勢，但唯一一敗就是最近一次在中國公開賽，周天成以直落二吞敗。

周天成開賽迅速進入狀況，取得5比1領先，安東森後來居上、一度追成6比7，周天成隨後拉出5比0攻勢，甩開對手，以21比10先下一城。

周天成次局乘勝追擊，靠著殺球取分以及對手失誤，帶著11比6領先進入技術暫停，並持續沉穩應戰，差距維持4分以上，最終以21比12獲勝，收下決賽門票。

周天成明天決賽將與日本球王桃田賢斗爭奪冠軍，重演去年決賽的戲碼，周天成同時也將瞄準本季第4冠。（編輯：葉俐緯）1081109