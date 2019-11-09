更多編輯台推薦新聞：
冠軍帽主人艾登順澤宮還願 祈求東奧奪金再來台
生活

冠軍帽主人艾登順澤宮還願 祈求東奧奪金再來台

專題／洪慈庸楊瓊瓔恐再對決 型男里長殺出搶攻票源
政治

專題／洪慈庸楊瓊瓔恐再對決 型男里長殺出搶攻票源

12強複賽賽程出爐 台灣依序對戰墨韓美澳
運動

12強複賽賽程出爐 台灣依序對戰墨韓美澳

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
政治

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

周天成福州中國羽賽與桃田賢斗爭冠 拚本季第4冠[影]

最新更新：2019/11/09 21:42
台灣羽球一哥周天成（圖）9日擊敗丹麥好手安東森，闖進2019福州中國羽球公開賽決賽。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成（圖）9日擊敗丹麥好手安東森，闖進2019福州中國羽球公開賽決賽。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣羽球一哥周天成今天在2019福州中國羽球公開賽男單4強賽，以21比10、21比12擊退丹麥好手安東森，連2年闖進決賽，將與日本球王桃田賢斗爭冠，力拚本季第4冠。

2019福州中國羽球公開賽，屬於世界巡迴賽超級750系列，在台灣羽球一姐戴資穎今天4強賽因傷退賽後，僅剩周天成挺進決賽。

世界排名第2的周天成今天與排名第5的丹麥好手安東森（Anders Antonsen）交手，雙方過去6度過招，周天成占有5勝1敗優勢，但唯一一敗就是最近一次在中國公開賽，周天成以直落二吞敗。

周天成開賽迅速進入狀況，取得5比1領先，安東森後來居上、一度追成6比7，周天成隨後拉出5比0攻勢，甩開對手，以21比10先下一城。

周天成次局乘勝追擊，靠著殺球取分以及對手失誤，帶著11比6領先進入技術暫停，並持續沉穩應戰，差距維持4分以上，最終以21比12獲勝，收下決賽門票。

周天成明天決賽將與日本球王桃田賢斗爭奪冠軍，重演去年決賽的戲碼，周天成同時也將瞄準本季第4冠。（編輯：葉俐緯）1081109

延伸閱讀
戴資穎福州中國羽賽4強中途退賽 仍有望重登球后福州中國羽賽擊敗陸光祖 周天成挺進4強
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報