戴資穎福州中國羽賽4強中途退賽 仍有望重登球后

台灣羽球一姐戴資穎（圖）9日對戰世界球后奧原希望，但在第3局傷退。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北9日電）帶傷上陣的台灣羽球一姐戴資穎今天在福州中國羽球公開賽女單4強賽，對決世界球后奧原希望，戴資穎在第3局6比11落後時退賽，但只要奧原希望未奪冠，戴資穎仍可重回后座。

戴資穎先前在法國公開賽強忍背部不適上陣，但在4強賽遭到淘汰，10月底讓出球后寶座，本週積分9萬1395分，排名第2，與奧原希望差距僅191分。

相較於奧原希望拿下上屆冠軍，本週有保分壓力，戴資穎因上屆棄賽，在闖進4強賽後，下週積分確定增加至9萬2675分，雖不敵奧原希望，但若奧原希望本週未奪冠，戴資穎同樣能擠下奧原希望，重回球后寶座。

戴資穎結束法國公開賽後，回台短暫休息又前往中國福州備戰，這次在福州中國賽前2輪都以直落二過關，昨天8強賽與南韓女將金佳恩交手，鏖戰3局才脫困，今天4強賽迎戰世界球后奧原希望，上演前後任球后對決，雙方過去10度碰頭，戴資穎以6勝4敗占上風。

雙方首局展開激烈纏鬥，差距最多3分，戴資穎在18比19落後情況下，頂住壓力連搶3分，以21比19先馳得點，

第2局雙方短暫拉鋸後，奧原希望連搶4分，拉開差距，戴資穎一度追成一分差，但奧原希望再度發動6比0攻勢，戴資穎無力追趕，以12比21棄守。

戴資穎決勝局短暫取得2比0領先後，奧原希望逐漸掌控比賽節奏、後來居上，帶著11比6領先進入技術暫停，戴資穎隨後宣布退賽，4強止步，下週能否收復球后寶座，得視奧原希望本週是否奪冠。（編輯：張芷瑄）1081109