戴資穎法國羽賽4強止步 奧原希望成新科球后

（中央社記者黃巧雯台北26日電）世界球后戴資穎今天在法國羽球公開賽4強賽以16比21、9比21不敵西班牙前世界球后瑪琳，下週將讓出球后寶座，而日本女將奧原希望將首度登上世界第一，成為新科世界球后。

屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列法國羽球公開賽，今年在巴黎舉行，尋求衛冕的日本女將山口茜今天4強賽以17比21、21比23輸給南韓「天才少女」安洗瑩，山口茜與去年亞軍的戴資穎，無緣重演去年決賽對決的戲碼，本屆雙雙在4強止步，也讓下週世界排名將大洗牌。

戴資穎目前以積分9萬3045分，暫居第一，但下週因失去去年亞軍積分9350分後，補上今年闖進4強獲7700分，積分9萬1395分，排名將退居第2，這也是自9月24日重返后座以來，相隔一個月，再度將球后寶座拱手讓人。

連2年在法國公開賽16強賽遭到淘汰的奧原希望，本週排名第3，下週積分不變，但將以積分9萬1586分，些微差距擠下戴資穎，成為新科球后。

中國女將陳雨菲本週法國公開賽因傷缺陣，下週積分9萬965 持平，排名從第4小升至第3，而排名第2的山口茜因失去去年冠軍積分，下週將跌至第4名。（編輯：張佑之）1081026