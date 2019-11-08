福州中國羽賽擊敗陸光祖 周天成挺進4強

台灣羽球一哥周天成（前）8日在2019福州中國羽球公開賽男單8強賽，以21比17、21比18擊敗中國選手陸光祖，4強門票到手。（圖取自facebook.com/bwfbadminton）

（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣羽球一哥周天成今天在2019福州中國羽球公開賽男單8強賽激戰55分鐘，以21比17、21比18擊敗中國選手陸光祖，4強門票到手。

2019福州中國羽球公開賽，屬於世界巡迴賽超級750系列，台將今天在8強賽接連傳出捷報，繼台灣羽球一姐戴資穎闖進4強後，台灣羽球一哥周天成也收下4強門票。

去年拿下亞軍的周天成這次首輪先是以直落二扳倒自家好手「羽球王子」王子維，次輪同樣以直落二橫掃日本好手西本拳太，今天8強賽出戰世界排名第22的中國選手陸光祖，雙方唯一一次交手就是在今年丹麥公開賽，當時周天成苦戰3局勝出。

周天成今天生涯二度對決陸光祖，先克服一開賽4比8落後，並在技術暫停後發動一波4比0攻勢，以14比12超前，儘管一度扳成17比17平手，但周天成不慌不忙，耐心與對手周旋，以21比17，先馳得點。

周天成次局趁著陸光祖開局頻頻失誤，迅速取得10比3領先，但陸光祖發揮韌性、急起直追，靠著犀利殺球，反倒取得16比14超前，周天成穩紮穩打，再拉出5比0攻勢，澆熄對手反撲氣焰，以21比18勝出。

周天成4強賽對手將是印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）與丹麥好手安東森（Anders Antonsen）之間的勝方。（編輯：葉俐緯）1081108