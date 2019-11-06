福州中國羽球公開賽 周天成勝王子維闖頭關

（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣羽球一哥周天成，今天在2019福州中國羽球公開賽男單首輪，以21比19、21比17，淘汰自家好手「羽球王子」王子維，除笑納對戰6連勝，也順利闖進第2輪。

2019福州中國羽球公開賽，是世界巡迴賽超級750系列的次頂級賽事，世界排名第2的周天成，名列大會男單第2種子，沒想到首輪就碰上「台灣內戰」，硬碰世界排名23的王子維。

周天成生涯和王子維共5度在國際賽上交手，前者勝率達100%，不過其中共有4場周天成歷經3局才順利脫困。

今天雙方在福州中國賽首輪狹路相逢，戰況一如以往激烈，首局一路拉鋸，雙方也互有領先，尾盤兩人以19比19打平，決勝關頭周天成連拿2分，先以21比19拿下。

第2局周天成攻勢加溫，開局雙方打成4比4平後，周天成逐步拉開差距，最多以16比8握有8分領先，大幅落後的王子維沒有放棄，全力追趕，也一度將比數追至17比19，僅僅落後2分。

不過在決勝關頭，周天成沉穩收割戰果，連拿2分順利「關門」，也以21比17擺脫對手糾纏，順利摘下晉級門票。

上週才在澳門羽球公開賽，拿下混雙銀牌的台灣組合王齊麟與程琪雅，今天則延續高檔表現，兩人以21比14、21比14輕取世界排名28的印度組合芮迪（N. Sikki Reddy）與喬普拉（Pranaav Jerry Chopra），同步晉級第2輪。（編輯：張芷瑄）1081106