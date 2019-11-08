戴資穎福州中國羽賽挺進4強 將對決奧原希望

（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在2019福州中國羽球公開賽女單8強賽，鏖戰3局52分鐘、以21比15、11比21、21比13擊退南韓女將金佳恩，闖進4強，將對決世界球后奧原希望。

2019福州中國羽球公開賽，是世界巡迴賽超級750系列，總獎金達70萬美元（約新台幣2144萬元），台將僅戴資穎、台灣羽球一哥周天成闖進8強。

帶傷上陣的戴資穎前兩輪一連扳倒西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）、印尼小將東宗（Gregoria Mariska Tunjung），8強賽對手為世界排名第19的南韓女將金佳恩，雙方過去兩度碰頭，都在今年下半年，戴資穎至今未嚐敗績。

戴資穎開局一度取得7比2領先後，突然陷入亂流，遭到對手拉出7比0攻勢逆轉，隨後雙方互咬比分，戴資穎關鍵時刻穩住陣腳，回敬8比1攻勢，以21比15先下一城。

戴資穎次局前半段多數時刻處於落後，雙方差距最多5分，戴資穎一度追到11比13，但仍無力逆轉，以11比21讓出。

戴資穎決勝局以2比5落後，隨後拉出5比0攻勢，拉開差距，儘管兩度被對手追成一分差，但戴資穎仍沉著應對，連搶6分，奠定勝基，以21比13收下勝利，晉級4強。

戴資穎下一戰將與新科世界球后奧原希望爭奪決賽門票。

由於戴資穎去年福州賽退賽，今年闖進4強賽，確定下週積分將增加，但能否重回球后寶座，得視奧原希望此站成績而定。（編輯：張芷瑄）1081108