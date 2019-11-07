福州中國羽賽 戴資穎帶傷出擊直落二晉8強

台灣羽球一姐戴資穎（圖）7日在2019福州中國羽球公開賽女單次輪，以21比19、21比17、直落二，擊敗印尼20歲小將東宗。（檔案照片／中新社提供）

（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在2019福州中國羽球公開賽女單次輪，以21比19、21比17、直落二，擊敗印尼20歲小將東宗，拿下對戰5連勝，並順利晉級8強。

2019福州中國羽球公開賽，是世界巡迴賽超級750系列的次頂級賽事，總獎金達70萬美元（約新台幣2146萬），此役帶傷出擊的戴資穎榮膺女單大會頭號種子。

首役戴資穎面對西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin），即便有傷在身，她依舊將對手打得潰不成軍，讓瑪琳第2局提前豎白旗宣布棄賽，次輪遭遇世界排名25的印尼小將東宗（Gregoria Mariska Tunjung），小戴也僅用29分鐘，就拍落對手快意晉級。

目前世界排名第2的戴資穎，今天賽前共和東宗4度交鋒，小戴坐擁4連勝對戰成績，福州中國公開賽則是兩人本季第4次交手。

今天開局雙方互有領先，比數一路拉鋸，在首局後段，雙方以15比15打平，不過對手連拿4分超前站上領先，不過小戴沈穩應戰，接下來靠著一波6比0攻勢逆轉戰局，先以21比19拿下。

次局前半段戰局依舊呈現膠著，雙方共5度打平，在9比9平手之際，小戴連拿4分甩開對手，此後未曾落後，東宗在後半段追分期失誤過多，始終無法有效縮小差距，讓小戴最後以21比17順利「封盤」，順利拿下8強門票。（編輯：李亨山）1081107