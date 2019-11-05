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戴資穎打退前球后瑪琳 福州中國羽賽闖頭關

最新更新：2019/11/05 12:38
台灣羽球一姐戴資穎5日在中國羽球公開賽首輪火力全開，將西班牙前球后瑪琳打到退賽，不僅終止對戰2連敗，也闖過頭關。（中央社檔案照片）
台灣羽球一姐戴資穎5日在中國羽球公開賽首輪火力全開，將西班牙前球后瑪琳打到退賽，不僅終止對戰2連敗，也闖過頭關。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北5日電）儘管傷勢未痊癒，台灣羽球一姐戴資穎今天在福州的中國羽球公開賽首輪火力全開，將2016里約奧運女單金牌得主、西班牙前球后瑪琳打到退賽，不僅終止對戰2連敗，也闖過頭關。

總獎金70萬美元（約新台幣2145萬元）的2019福州中國羽球公開賽，屬世界巡迴賽750系列的次頂級大賽，世界排名第2的戴資穎，高居女單大會頭號種子，首役面對9月以來、第3度交手的西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），戴資穎在首局21比16拿下，次局又以13比1領先之際，對手提前宣布棄賽。

目前世界排名第10的瑪琳，年初因右膝十字韌帶斷裂，直到9月才傷癒復出，她在超級1000系列的中國羽球公開賽女單決賽，扳倒戴資穎衛冕，又在法國羽球公開賽4強以直落二擊敗戴資穎，看似已重返昔日顛峰。

戴資穎在10月的丹麥公開賽決賽不慎扭傷腳踝，緊接著轉戰法國，腰與背也跟著出狀況，她返台後雖有就醫治療，無奈時間太短，只能緊急處理，此站只能帶傷上陣。

這回兩人在福州中國公開賽狹路相逢，渾身是傷的戴資穎咬牙硬撐，開賽雙方短暫以2比2打平後，戴資穎掌握節奏一路領先、未曾落後，首局先以21比16拿下。

戴資穎在首局先馳得點帶動下，次局攻勢更猛，開局就用一波9比0攻勢下馬威，瑪琳勉強拿下1分後，接下來戴資穎又連拿4分，打得對手潰不成軍，瑪琳則意外棄拍宣布退賽。（編輯：張芷瑄）1081105

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