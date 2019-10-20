戴資穎擊敗日本女將奧原希望 丹麥羽球公開賽2連霸[影]

世界球后戴資穎20日擊敗世界排名第4的日本女將奧原希望，丹麥羽球公開賽女單寫下2連霸。（圖取自facebook.com/bwfbadminton）

（中央社記者龍柏安桃園20日電）尋求衛冕的世界球后戴資穎今天在2019丹麥羽球公開賽女單壓軸決賽，全場成功壓制對手，最終以21比17、21比14輕取日本好手奧原希望，順利完成2連霸。

總獎金75萬美元（約新台幣2315萬元）的丹麥羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，戴資穎去年在這項大賽首次登頂，今年頂著衛冕光環尋求衛冕，她一路過關斬將再次稱后，也拿下本季個人的第3座冠軍。

加上丹麥這站在內，戴資穎本季共5度打進冠軍賽，其中她曾在4月的馬來西亞與新加坡實現2連冠，不過年初的全英公開賽與上個月在中國常州舉行的中國公開賽，她都名列亞軍，這次對手是本季前4度打進冠軍賽未曾開胡的奧原希望，戴資穎手下不留情，讓對手在冠軍賽悲情連敗數字推進至5場。

兩人賽前共9度交鋒，戴資穎以5勝略占上風，雙方本季最後一次交手，就是在新加坡公開賽，當時戴資穎以直落二拍下對手笑捧金盃，今天戴資穎複製上次交手劇本，全場僅用40分鐘就挑落對手，完成丹麥公開賽2連霸。

今天開賽，戴資穎一度取得10比5大幅領先，但對手靠著一波5比0攻勢追平，雙方鏖戰至13比13平後，戴資穎一口氣連拿4分甩開對手糾纏，先以21比17拿下。

次局開賽兩人比數互咬，在打到9比9平後，戴資穎再次靠著一波7比0強攻拉開差距，並奠定勝基，最終以21比14拍下對手，順利完成2連霸。（編輯：管中維）1081020