戴資穎疲勞累積法羽賽失利 止步4強讓出球后

（中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電）法國羽球公開賽26日舉行4強賽，戴資穎對上西班牙前世界球后瑪琳，戴資穎身體不適，出現不少失誤，最後以16比21、9比21輸球止步4強，球后寶座也將讓給日本好手奧原希望。

在巴黎舉行的法國羽球公開賽，屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列。今天第一局開局瑪琳得下第1分後，小戴一舉得下5分，氣勢相當旺。但在8分開始被對手瑪琳超前。戴資穎努力苦追，仍被拿下第一局。第二局小戴失誤增加，場上能看出小戴並非最佳狀態，瑪琳攻勢猛烈，一度取得13比5大幅領先，戴資穎最後以9比21輸掉準決賽。

在由亞洲好手主宰的羽球運動中，瑪琳（Carolina Marin）是少見的歐洲之花，拿過3次世錦賽冠軍和里約奧運金牌，為歐洲羽球女單第一把交椅。

兩人上一次對戰是在中國公開賽冠軍戰，當時小戴歷經3局激戰，最終仍以21比14、17比21、18比21不敵瑪琳。如今相隔一個月再次碰頭，戴資穎因疲勞累積身體不適影響，再度輸給瑪琳。

戴資穎接受中央社訪問時表示，從上一場與辛度的比賽開始便背部不適，加上對方速度也很快，讓她有些跟不上，因此輸掉這場比賽。小戴表示，將努力恢復身體，為11月5日中國福州站的比賽做準備，屆時首輪對手正是瑪琳。

被問及奧運備戰，戴資穎說：「奧運還很久，還有很多比賽要打，所以一步步調整。」對於支持戴資穎的觀眾，她表示：「每天都會有人幫我加油，很開心，我每年都會回來。謝謝大家。」

戴資穎專屬教練、前奧運羽球培訓隊總教練賴建誠也接受中央社記者採訪。他指出，戴資穎並非受傷，而是疲憊，「經過昨天比較長時間的對抗，今天身體其實比較疲勞，加以上週丹麥公開賽也是連打5場，休息兩天後又連打4場，因此身體的疲勞度會比較明顯。」

賴建誠對戴資穎這場的表現仍給予正面評價，他表示：「今天表現也已很努力去完成，這樣的過程跟結果都算可以接受。」對於奧運備戰，賴教練表示，目前還是把本分做好，維持正常訓練。

賴建誠同時也證實辭去總教練職務一事，並指出新任總教練蔡佳欣已於幾日前正式到職。對此賴建誠表示，因總教練職務耗費時間精力處理人的事情，考慮再三後決定辭去職務，回歸戴資穎專屬教練職位。

男雙世界排名第16的「廖蘇配」廖敏竣和蘇敬恒，25日以黑馬之姿，從世界排名第4的日本組合園田啟悟和嘉村健士手中搶得4強門票，可惜26日碰上世界排名第一的印尼男雙組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），最終以18比21、21比23落敗，亦無緣晉級。

台灣留學生也聚集賽場，為選手加油打氣，甚至有球迷專程從台灣飛來巴黎為小戴加油。但有同學表示，在賽場上拿出中華民國國旗時被保安制止，而其他國家卻可以，讓她覺得相當不滿。儘管如此，他們仍用熱情，為運動選手加油。（編輯：劉學源）1081027