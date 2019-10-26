羽球國家隊總教練出爐 前奧運國手蔡佳欣掌兵符

（中央社記者黃巧雯台北26日電）前奧運國手蔡佳欣將接掌羽球國家隊兵符，最快10月底上任，中華民國羽球協會秘書長李侑龍期待，未來蔡佳欣能協助國家隊在男女單、男女雙打、混雙等5個項目都能獲得奧運門票。

前羽球國家隊總教練賴建誠向羽協請辭，希望能協助世界球后戴資穎全力備戰2020東京奧運，羽協隨即展開徵選作業，18日報名截止，21日書面審查，23日再進行面試，昨天召開選訓委員會通過，由蔡佳欣接任國家隊總教練一職。

蔡佳欣過去曾與程文欣搭檔出征2004年雅典奧運混雙賽事，2016年里約奧運改與李勝木搭配參加男雙比賽，男雙世界排名最高曾來到世界第3，不過蔡佳欣在里約奧運結束後逐漸淡出國際賽場，轉任教練。

蔡佳欣曾征戰大大小小國際賽事，曾拿下2007年亞錦賽男雙銅牌，而在東亞運動會則兩度摘下金牌，2014年仁川亞運男團則獲得銅牌。

李侑龍表示，除了已入選體育署2020東京奧運黃金計畫選手外，希望蔡佳欣未來能協助其他選手也能搶下奧運門票。

李侑龍指出，2020東京奧運目標希望羽球男單、女單、男雙、女雙以及混雙項目都有選手參賽，他提到，目前男單、女單、男雙都有機會，希望能力拚在混雙、女雙項目也都能搶下奧運入場券。

根據世界羽聯（BWF）本週最新公布的2020東京奧運羽球參賽資格排行榜，戴資穎以5萬9345分暫居第3，台灣一哥周天成則以7萬3448分排名第一，男雙組合李洋與王齊麟4萬6048，排第8。

李侑龍表示，目前男單王子維也在拚奧運積分，而3組男雙也都很優秀，希望男雙項目能拚2張滿額門票。（編輯：張芷瑄）1081026