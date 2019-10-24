苦戰3局不敵伍家朗 周天成法國羽賽16強止步

（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣羽球一哥周天成今天在法國羽球公開賽16強賽，苦戰3局、78分鐘，最終以25比23、17比21、16比21遭香港選手伍家朗逆轉，無緣8強。

屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列的法國羽球公開賽今天繼續在巴黎展開16強賽，共5組台將輪番上陣。

世界排名第2的周天成這次在法國羽球公開賽，首輪逆轉扳倒前球王、印度名將斯里坎特（Kidambi Srikanth），今天16強賽打頭陣迎戰排名第9的香港選手伍家朗，雙方生涯14度對決，周天成占有10勝4敗優勢，目前取得對戰4連勝。

周天成開賽以0比4落後，隨後逐漸找回手感，兩度扳成平手後，一路追趕，在局末連得4分、以19比18超前後，又連丟2分，讓伍家朗趁機以20比19要回領先，周天成穩住陣腳、化解局點，幾經拉鋸後，以25比23先馳得點。

第2局戰況同樣激烈，雙方一路纏鬥到最後，周天成未能重現首局逆轉的戲碼，以17比21讓出次局。

決勝局戰況同樣膠著，周天成在6比6平手後，連取3分超前，但未能守住領先優勢，讓伍家朗以20比15率先聽牌，周天成僅成功挽救一個局點，最終以16比21吞敗。

另一組台灣女雙組合許雅晴與胡綾芳以21比16、21比23、23比21擊敗馬來西亞組合鄒美君與李明艷，成為首組晉級8強的台將。

其他登場3組台將包括世界球后戴資穎將出戰南韓女將金佳恩，生涯首度交手，就是在今年的世錦賽，戴資穎當時連2局都以24比22險勝，而戴資穎與男雙廖敏竣與蘇敬恒、王齊麟與李洋稍後同樣都要拚8強門票。（編輯：張芷瑄）1081024