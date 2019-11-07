周天成甩尾抗日 福州中國羽賽挺進8強

（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣羽球一哥周天成今天在2019福州中國羽球公開賽男單次輪，靠著急拉尾盤擺脫對手糾纏，最終以21比16、21比19扳倒日本好手西本拳太，順利挺進8強。

2019福州中國羽球公開賽是世界巡迴賽超級750系列的次頂級賽事，世界排名第2的周天成，昨在首輪淘汰自家好手「羽球王子」王子維，順利闖過頭關，今天則碰上世界排名12的日本名將西本拳太。

小天賽前和西本拳太交手7次，取得6勝1負的對戰優勢，而兩人本季前4次交手，小天也握有3勝絕對優勢。

今天首局小天幾乎一路領先，最多坐擁13比6領先，不料對手後勁十足，竟一口氣連追7分將比數扯平，所幸小天先連拿3分穩住陣腳，以21比16拿下。

次局戰況膠著，前半段雙方共12度打平、7度互換領先，小天在尾盤以18比19落後之際，奮起連拿3分甩尾，以21比19逆轉扳倒對手，以直落二擺脫對手糾纏，順利拿下晉級門票，也取得對戰4連勝。

台灣女單好手白馭珀首輪拼盡全力，爆冷扳倒今年世界羽球錦標賽金牌得主、印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），可惜卻無法延續驚奇，今天以12比21、14比21不敵世界排名19的南韓小將金佳恩，次輪止步。（編輯：吳協昌）1081107