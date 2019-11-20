特派專欄 平凡街區的不平凡人生 傳奇42號MLB歷史留名

傑基羅賓遜（Jackie Robinson）出身加州巴沙迪納（Pasadena）的平凡街區，忍辱負重成為美國職棒大聯盟（MLB）史上第一名黑人球員。圖為巴沙迪納市政府廣場上的傑基羅賓遜塑像。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108月11月20日

中央社駐洛杉磯特派員林宏翰/11月19日

洛杉磯近郊巴沙迪納（Pasadena）不起眼的住宅區，人行道的水泥地上，鑲嵌著一塊黑底金邊的金屬告示，寫著「1922年到1946年間，傑基與麥克羅賓遜一家人住在這裡」。

傑基羅賓遜（Jackie Robinson）是何許人？他是美國職棒大聯盟（MLB）超過百年歷史上，獨一無二的重要人物。大聯盟30支球隊共同決議，將他穿過的42號球衣引退，這個號碼永遠只屬於他一人。

傑基羅賓遜的偉大之處是：棒球運動有史以來，沒有任何人像他一樣，在球場上承受如此巨大的壓力與惡意對待。他在1947年種族隔離的年代，成為MLB第一名黑人球員。

美國大聯盟每年4月15日訂為羅賓遜日，紀念1947年4月15日傑基羅賓遜穿上布魯克林道奇隊42號球衣、首次上場比賽的這一天。在此之前，非裔的黑人球員只能在黑人聯盟比賽。

電影「傳奇42號」（42）就是傑基羅賓遜的真實故事改編。

傑基羅賓遜（Jackie Robinson）出身加州巴沙迪納（Pasadena），忍辱負重成為美國職棒大聯盟（MLB）史上第一名黑人球員，也是道奇隊史的傳奇球員，照片攝自道奇球場內收藏的羅賓遜畫像。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108月11月20日

加州巴沙迪納（Pasadena）的平凡街區，人行道的水泥地上，鑲嵌著一塊黑底金邊的金屬告示，寫著「1922年到1946年間，傑基與麥克羅賓遜一家人住在這裡」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108月11月20日

從1947年到1956年的10年間，傑基羅賓遜效力布魯克林道奇隊，遭遇了各種球技以外的挑戰，包括投手故意投向頭部的近身球，跑者的釘鞋往他身上踩，觀眾用最難聽的話罵他，信箱每天都收到恐嚇信。

球隊簽下傑基羅賓遜的時候，總經理瑞吉（Branch Rickey）只有一個要求：「這個球員要膽子夠大，但不回應攻擊。」他對傑基羅賓遜唸出一段聖經引句：「無論是誰打你臉頰，把另一邊也轉向他。」

傑基羅賓遜回答：「瑞吉先生，我有兩個臉頰。」

傑基羅賓遜事後回顧，受到惡意叫罵而不反擊是一件很困難的事，但他全部忍下來了，因為「那些攻擊你的人遲早會感覺到羞愧。這種羞愧的感覺通常是社會進步的起點」。

巴沙迪納有條胡椒街，不寬的街坊正是傑基羅賓遜度過窮苦童年的地方，123號是傑基羅賓遜的故居所在，也是他學習棒球、美式足球、籃球、田徑等多種運動的起點。他住這裡時，就讀在地高中、加州大學洛杉磯分校（UCLA）。附近不遠有一處棒球場，如今冠上了他的名字。

傑基羅賓遜（Jackie Robinson）出身加州巴沙迪納（Pasadena）平凡街區，忍辱負重成為美國職棒大聯盟（MLB）史上第一名黑人球員。圖為巴沙迪納市政府廣場上的傑基羅賓遜塑像。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108月11月20日

加州巴沙迪納（Pasadena）的平凡街區，人行道的水泥地上，鑲嵌著一塊黑底金邊的金屬告示，寫著「1922年到1946年間，傑基與麥克羅賓遜一家人住在這裡」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108月11月20日

除了傑基羅賓遜的兒時住處立碑紀念外，巴沙迪納市政府廣場有一處大型的雕塑作品，用來紀念傑基羅賓遜與他奧運田徑好手的哥哥麥克羅賓遜（Mack Robinson）。這處紀念碑寫著幾句傑基羅賓遜生前的名言：

「人生不是觀看一場運動比賽。如果你打算一輩子待在觀眾席、眼看事情發生，在我來看，你是在浪費時間。」

「他來自破碎的家庭，媽媽從日出工作到太陽下山，這故事發生在他的身上。他從前是一個不良少年，體認到人生必須改變，這故事發生在他身上。那麼，當你感覺全世界與你作對，故事也可能發生在你身上。」

傑基羅賓遜1947年成為大聯盟首位黑人球員，當年拿下新人王，效力布魯克林道奇隊期間，球隊拿下6次聯盟冠軍，1955年獲得世界大賽冠軍。他生涯6度入選明星賽，1949年獲得國家聯盟打擊王、最有價值球員（MVP）。

傑基羅賓遜1962年進入棒球名人堂，大聯盟為了表彰他打破種族界線，1987年將年度新人王獎項命名為傑基羅賓遜獎（Jackie Robinson Award）。（編輯：林憬屏）1081120