打破種族藩籬 美職棒大聯盟整年紀念羅賓遜

美國職棒MLB宣布，適逢史上第一名黑人球員傑基羅賓遜（Jackie Robinson）百歲冥誕，2019年整年都有紀念活動。圖為道奇球場收藏的羅賓遜球衣。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年1月29日

（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）美國職棒大聯盟（MLB）今天宣布，適逢大聯盟史上第一名黑人球員傑基羅賓遜（Jackie Robinson）百歲冥誕，為了表彰他打破種族藩籬的偉大壯舉，2019年整年都有紀念活動。

美國大聯盟每年4月15日訂為羅賓遜日，以紀念1947年4月15日羅賓遜穿上布魯克林道奇隊42號球衣，首次出場比賽的這一天。在此之前，非裔的黑人球員只能在黑人聯盟比賽。

大聯盟所有球隊已將42號球衣引退，僅在每年4月15日這天由全體球員穿著比賽。而今年適逢羅賓遜百歲生日，紀念活動擴大為一整年。

羅賓遜生於1919年1月31日，1972年過世。遺孀與女兒31日於紐約出席紀念儀式，代表羅賓遜接受「布魯克林之鑰」追贈，並與大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）為紐約市立博物館的羅賓遜特展揭幕。

延續一整年的紀念活動，象徵著羅賓遜在美國棒球界的獨特地位。當年，大部分球員面對種族攻擊都選擇放棄時，只有羅賓遜不畏咒罵叫囂、槍殺威脅，靠著一股信念堅持下來。

傑基羅賓遜（Jackie Robinson）是美國職棒大聯盟史上首名黑人球員，當年靠著堅定的信念對抗歧視，打破種族藩籬。圖為道奇球場內收藏的畫作，呈現羅賓遜上場打擊那一幕。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年1月29日

羅賓遜成為打破種族藩籬的先驅，關鍵原因之一是受到布魯克林道奇總經理瑞吉（Branch Rickey）力挺，不顧全棒球界反對而簽下羅賓遜。

此外，在一份未公開的手稿裡，羅賓遜多次提到使他克服萬難，最終堅持下來的內在深層信念。他對上帝的信仰成了靈感與動力、安慰與力量、智慧與方向的來源。

羅賓遜的偉大之處在於：棒球運動有史以來，沒有任何一個球員像他一樣，在球場上承受如此巨大的壓力與惡意對待。

羅賓遜大聯盟生涯從1947年到1956年的10年，最初幾年面對的是各種球技以外的挑戰，包括投手把球往他的頭部丟，跑者的釘鞋朝著他的身體而來，觀眾用最難聽的話罵他，家裡信箱每天都收到恐嚇信。退役之後，他與糖尿病帶來的眼疾對抗，1972年因心臟病而過世。

當年球隊要簽下羅賓遜前對他說：「我要找一個球員有足夠的膽量，但不會回應攻擊。」瑞吉拿出一本1920年代出版的「基督生平」（Life of Christ）並且唸出來：「無論是誰打你臉頰，把另一邊也轉向他。」

羅賓遜聽過這段聖經故事，也明瞭球隊的用意，回應說：「瑞吉先生，我有兩個臉頰。」

羅賓遜後來坦承，有好幾次他想回應那些惡意叫罵，但是他說：「我親身證明，轉向另外一邊臉並且不去反擊是一件很困難的事情，一般的直覺反應要容易得多。」

他說：「但這是有效的，因為那些攻擊你的人遲早會感覺到羞愧。而這種羞愧的感覺通常就是社會進步的起點。」

羅賓遜1947年成為大聯盟首位黑人球員，當年拿下新人王，效力布魯克林道奇隊期間，球隊拿下6次聯盟冠軍，並在1955年獲得世界大賽冠軍。他生涯6度入選明星賽，1949年獲得國家聯盟打擊王、最有價值球員（MVP）。

羅賓遜在1962年進入名人堂，大聯盟為了表彰他打破種族界線的壯舉，1987年將年度新人王的獎項命名為傑基羅賓遜獎（Jackie Robinson Award）。（編輯：施燕飛）1080129