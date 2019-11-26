停卡溢繳款高達6.15億 33家發卡行將主動退還

（中央社記者劉姵呈台北26日電）金管會統計，至今年9月底，信用卡停卡數共155萬張，溢繳金額達新台幣6.15億元。銀行局今天表示，已要求33家發卡行，若客戶停卡後有未用盡的溢繳款，要主動通知並盡快退還，且不得認列為獲利。

金融監督管理委員會銀行局今天表示，已向國銀宣導信用卡停卡戶溢繳款處理原則，要求33家發卡機構將溢繳款帳列「負債科目」至帳戶結清為止，且不得轉列為其他收入。

銀行局指出，發卡機構應主動通知有溢繳款的停卡戶，並處理溢繳款，同時，必須建立定期清查機制，訂定內部作業規範及控制程序。

銀行局副局長莊琇媛說明，信用卡溢繳款產生的原因，包括銀行回饋ATM轉帳、持卡人刷卡後辦理退貨、刷卡回饋金延遲給付、悠遊卡或聯名卡儲值金或民眾多繳信用卡款等，民眾未注意到，或是覺得金額很小，不想浪費時間領回來。

莊琇媛補充，民眾停卡的原因包括信用卡到期未續卡、掛失未補發信用卡、持卡人主動申請停卡、強制停卡（除信用卡繳款外的信用紀錄不良紀錄）等，以致於回饋金尚未入帳，又或者未注意到悠遊聯名卡仍有儲值金等，長年累積下來共有6.15億元溢繳款，平均每張為397元。

莊琇媛強調，溢繳款也是消費者的錢，因此，金管會規定發卡行（機構）無論過多久，都不能動用或認列為獲利，目前發卡行都承諾，過去已轉列獲利的部分，會主動通知客戶盡快歸還。（編輯：林孟汝）1081126