48%台灣人沒刷卡 信用小白2招讓銀行給高分

據世界銀行2018年統計，台灣有47.9%的人未使用過信用卡或消費性信用貸款。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈台北19日電）據世界銀行2018年統計，台灣有47.9%的人未使用過信用卡或消費性信用貸款；對於「信用小白」如何培養、提升信用分數，專家建議除透過與銀行建立長期往來關係外，切記不要多次向不同銀行申請信用卡或貸款。

所謂的「信用小白」指的就是沒有申辦過信用卡或貸款，以致於無法提供銀行任何信用紀錄的人；民營銀行消費金融主管表示，因銀行要放款或是提供優惠利率，都需要預先評估客戶的償債能力，除了穩定的收入來源外，還有提供還款紀錄作為參考。

「信用小白」該如何培養、提升信用分數，Money101台灣董事總經理周純如於新聞稿中表示，首先，可以透過信用卡與銀行建立持續性的往來關係，當持有信用卡超過3個月，且都有刷卡消費，就會產生信用交易。不過，更重要的是，按時將卡費在期限內全額繳清，就能建立良好的信用軌跡。

再者，周純如表示，因個人信用評分從200分到800分，影響評分的因素包含繳款行為、信用擴張程度、負債型態風險高低、信用歷史長度以及新業務的申請狀態共5項；若向銀行申請金融商品，卻無法100%確定銀行是否會審核通過以及適用利率，也不要多次向不同金融機構申請信用卡、貸款，反而降低了自己的信用評分。

周純如進一步說明，即使申請信用卡不計入信用評分標準，不過揭露資訊仍可作為銀行內部審核是否過件的條件，因此信用小白更不能貿然「盲測」申請。

周純如也向中央社記者表示，台灣個人信用經濟有成長潛力，不過因薪資成長幅度長期受限，許多年輕人轉戰網紅，或是斜槓創業，而這群尚未與金融機構往來的「信用小白」在往後每一個人生階段，無論是買車、結婚、進修、採購營運設備或軟體等，都有可能需要與金融機構往來。

且根據世界銀行2018年統計，台灣有47.9%的人未使用過信用卡或消費性信用貸款；因此，Money101相當看好台灣個人信用經濟的發展潛力，母公司CompareAsiaGroup今天宣布獲得國際消費者信用資訊巨頭Experian（益博睿）注資新台幣6.2億元，雙方成為戰略夥伴，聯手振興信用經濟，期望可以解決過往消費者在使用金融服務上的痛點、協助找到合適的金融商品。（編輯：楊凱翔）1080819