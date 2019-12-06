舉重陳士杰疑使用禁藥 遭IWF暫時禁賽

國際舉重總會6日在官網公布4名選手藥檢不利名單，名單中有台灣男子無限量級舉重名將陳士杰，陳士杰遭暫時禁賽。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北6日電）國際舉重總會（IWF）今天在官網公布4名選手藥檢不利名單，名單中也出現台灣男子無限量級舉重名將陳士杰，陳士杰遭暫時禁賽，IWF將在3個月內召開公聽會，給選手答辯機會。

國際舉重總會在新聞稿中指出，在陳士杰藥檢樣本中發現有違禁物質，認定他有潛在違反禁藥管制規定的可能性，因此將他暫時停賽，如果後續調查確定沒有違反規定，總會將另行公告。

陳士杰是屏東排灣族原住民，也是台灣男子舉重無限量級的頭號戰將，生涯在亞洲舉重錦標賽累計拿下2金、2銀，2014仁川亞運曾一舉鍍銅，2017台北世界大學運動會則添得銀牌。

中華奧會則透過聲明稿低調表示，基於世界運動禁藥管制規範（WADA Code）規定，違規案件未定案前，非相關人員及協會或單位均不應對本案進一步評論。

依照過往慣例，檢測報告由執行藥檢的單位公布，因此推測這次執行藥檢的單位應是國際舉重總會，一般來說為減少選手停賽期間造成的影響與不便，聽證會將在3個月內舉行，正式的裁罰與結果也將在聽證會後公布。

事實上這次國際舉重總會所公布的不利檢測報告中，陳士杰體內的違禁物質，和之前遭檢測出違反禁藥相關規定的女將林子琦與許淑淨相同。（編輯：吳協昌）1081206