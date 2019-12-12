日本海上查獲600公斤冰毒 多名台灣人被逮捕

（中央社記者楊明珠東京12日專電）日本警方、海上保安廳（相當於海巡署）等單位昨天在熊本縣天草外海聯合查獲有人企圖利用船隻走私600公斤俗稱冰毒的安非他命，逮捕涉案的8人，其中大半是台灣人。

西日本新聞報導指出，福岡縣警方、海關、海上保安廳等聯合調查小組昨天在熊本縣天草外海查獲有人企圖利用船隻走私600公斤的冰毒，這是熊本縣警方歷年來查獲冰毒最大宗，估計市價約360億日圓（約新台幣102億元）。

警方昨天以涉嫌違反覺醒劑取締法逮捕3名現行犯。另有5人涉案，也以同樣的罪名予以逮捕。被逮捕的8人當中有外國人及日本人，大半是台灣人。

報導說，日本警方初步研判冰毒是循著台灣的走私途徑運來的。警方也可能在今天之內以同樣罪名逮捕其他人。日本警方研判，此案可能與大規模的國際販毒組織有關。

日本調查單位透露，這次走私的手法可能是從海外由別的船隻運來冰毒，然後在海上轉運到其他船隻。

熊本縣警方表示，熊本縣警過去查獲冰毒最大宗的是1999年在鹿兒島縣笠沙町（現在的南薩摩市）黑瀨海岸查獲的約564公斤冰毒。其次是2008年在北九州市門司港從獅子山共和國籍貨船查獲約299公斤冰毒。

就日本全國緝毒而言，今年6月在靜岡縣下田外海查獲1公噸冰毒是最大宗，日本警方當時逮捕7名中國籍男性，年紀約在20多歲至40多歲之間。

2016年6月，日本警方從停靠在沖繩那霸港的遊艇查獲約597公斤冰毒，搭乘這艘遊艇的台灣男女共6人觸法遭到逮捕。

就陸地緝毒而言，去年10月日本警方在名古屋市的一座倉庫查獲約340公斤冰毒，是陸地查獲冰毒最大宗。

日本警察廳（相當於警政署）表示，日本全國警察2018年查獲的冰毒約1138.6公斤，連續3年都超過1公噸。（編輯：陳永昌）1081212