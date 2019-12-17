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台股站上12000點 台積電股價340元再創高

最新更新：2019/12/17 10:37
高檔震盪多日的台股，17日上午順勢突破12000點，台積電盤中股價來到340元再創新高。（中央社檔案照片）
高檔震盪多日的台股，17日上午順勢突破12000點，台積電盤中股價來到340元再創新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北17日電）美股道瓊工業指數大漲百點再創新高，高檔震盪多日的台股，今天順勢突破12000點，台積電盤中股價來到340元再創新高。法人表示，只要美股走高，台股還是會再漲。

截至9時49分止，加權指數來到12017.48點，上漲77.71點，成交值新台幣499.19億元。8大類股除泥窯、金融類股小跌，其它各類股都上漲。

晶圓代工龍頭台積電盤中來到340元，上漲4元。股王大立光來到4990元，上漲155元。鴻海則在平盤價91.6元附近游走，聯發科盤中來到464元，漲幅4.97%。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股目前自主性不夠，只能跟著美股走，美股大漲，外資加碼台股，尤其台積電上漲，指數就一路跟漲，突破12000點；目前除了觀察美股，其他變化都不大，只要美股續漲，台股就有機會跟進。

儲祥生指出，雖然指數站上12000點，但很多股票漲太多，因此選股比較複雜，很難一語道破，投資人要不就是追趕強勢股，否則就買落後補漲股。（編輯：黃國倫）1081217

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