台股早盤衝破12000點 再創29年新高

台股17日上午9時35分突破1萬2000點大關，來到12000.55點，上漲60.78點，持續創下29年新高。（中央社檔案照片）

（中央社台北17日電）美股上揚，台股今天開盤小跌0.15點後，隨即一路走高，在9時35分突破1萬2000點大關，來到12000.55點，上漲60.78點，持續創下29年新高。

新台幣兌美元早盤來到30.143元，升值1.2角。

美中終於達成第一階段貿易協議，取消原訂15日對中國加徵新一輪關稅，美股今天上揚，一連第3個交易日收在新高。道瓊工業指數攀升100.51點或0.36%，以28235.89點作收；科技股那斯達克指數漲79.35點或0.91%，收8814.23點。

外資近期擴大進駐台股，12月來已買超逾500億元。此波熱錢來勢洶洶，買進標的遍及各類權值股，台股今天雖以小跌0.15點開盤，但隨即在買氣拉抬下一路走高，在9時35分突破1萬2000點大關，將挑戰1990年2月的12682點盤中歷史高點。1081217