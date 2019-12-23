同為人權努力 尤美女：林昶佐會是我的接棒人

（中央社記者陳俊華台北23日電）無黨籍立委林昶佐今天成立全國律師後援會，由民進黨立委尤美女擔任榮譽總會長，尤美女說，她與林昶佐雖屬不同政黨，但在婚姻平權、性別正義路上卻一起努力，林昶佐將會是她的接棒人。

「蔡英文X林昶佐全國律師後援會」上午成立，由律師陳雨凡擔任會長、尤美女擔任榮譽總會長，民進黨發言人李晏榕及十多位青年律師出席力挺，並高喊「律師挺昶佐、團結前行、台灣勝利」等口號。

尤美女表示，很多人問她為什麼民進黨下屆不分區立委名單沒有她，她說，因為民進黨為了讓更多年輕人參與政治，不分區只能擔任兩屆，「很高興我能夠8年畢業了」，未來誰會是她的接棒人，「就是4年來跟我在立法院一起相伴同行、互相鼓勵的林昶佐」。

尤美女說，人權的路上是孤獨的，雖然她和林昶佐屬於不同政黨，但在婚姻平權、性別正義、轉型正義、關懷弱勢的路上一起努力；很多人擔心台灣的未來，她相信絕對不會是「今日香港、明日台灣」，希望「今日香港、昨日台灣」，請大家珍惜手中的選票，讓林昶佐留在國會，為人權繼續努力。

林昶佐說，從他過去在民間推動議題遇到困難時，或民進黨的案子有什麼缺漏，就去找尤美女討論，過去4年也和尤美女一起在立法院打拚。他要再次感謝陳雨凡，不管在哪個崗位，從年初拚到現在；不管是性別、人權、婚姻平權、轉型正義等議題，都會看到年輕律師的身影，未來他也會繼續在立法院為大家打拚。

林昶佐表示，看到這麼多律師力挺他，相信未來地方服務處的法律服務陣容，會比過去4年更強，有律師團為大家服務；陳雨凡也接著說，這部分沒有問題，她的朋友中就是律師最多，若在選舉過程有人惡意抹黑，律師團都會替林昶佐監控。（編輯：趙蔚蘭）1081223