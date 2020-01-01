統一發票108年7-8月千萬獎 3張還沒領

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）財政部提醒，108年7-8月統一發票還有3張千萬獎尚無人領取，中獎者應該在今年1月6日以前到指定地點領獎，千萬別跟財神擦肩而過。

跨境電商Google去年3月起才開始開立雲端發票，根據中獎清冊，民眾僅花新台幣30元在手機Google Play商店購買應用程式，就兌中千萬大獎。另外2張則分別在統一超商購買飲料及菸品花費258元、麥當勞花費130元即幸運中獎。

財政部賦稅署提醒，108年7-8月期統一發票特別獎尚有3位中獎者還沒有領獎，中獎民眾應該在1月6日以前，至第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等據點兌獎，千萬別與幸運之神擦身而過。

賦稅署說明，108年7-8月期統一發票領獎截止日將於今年1月6日屆期，請民眾把握最後一週時間向下列指定兌獎據點領獎，若民眾使用載具儲存雲端發票，且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，也可透過「財政部統一發票兌獎APP」兌領全部獎項。但領獎時印出電子發票證明聯，或消費時索取電子發票證明聯者，僅能透過該APP兌領五獎、六獎。

財政部賦稅署進一步說明，使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票中獎號碼，也可對15組100萬元、1萬5000組2000元及40萬組500元的雲端發票專屬獎中獎號碼，鼓勵民眾多以載具儲存雲端發票，中獎機會多更多。（編輯：張均懋）1090101