街口打廣告推託付寶買基金 金管會：規避監理

（中央社記者劉姵呈、劉家豪台北3日電）街口支付「託付寶」廣告打出以電子支付帳戶買基金，可享有比定存高的保證年收益1.5%，金管會今天表示，民眾不能透過「託付寶」作基金申贖，與相關規定不符，有規避監理問題。

街口支付打出「街口支付 託付寶」廣告，再踩金管會紅線。街口投信稍晚在官網發聲明表示，相關廣告內容提及街口投信及街口投信的基金，均未經街口投信審閱與同意，與街口投信業務無關。

另外，街口投信說，街口投信的基金經金融監督管理委員會核准或申報生效，但不表示絕無風險，街口投信以往的績效不保證基金最低投資收益；街口投信除了盡善良管理人的注意義務外，不負責基金盈虧，也不保證最低收益。

金管會證券期貨局官員今天向中央社者表示，街口支付廣告因強調保證收益，有不當招攬情況。且民眾目前僅可透過投信銷售機構開戶，或以電子支付帳戶買投信發行的新台幣計價基金，但「託付寶」為街口投信母公司街口金融科技公司的商家之一，與相關規定不符，有規避監理的問題。

另外，民眾若要透過街口支付買街口投信基金，需分別跟街口投信和街口支付簽約，才能由投信指定付款帳戶（街口支付）申贖，且街口投信也必須先修改契約內容，才可使用電子支付的方式提供客戶申贖。

街口支付也在官網發布聲明指出，託付寶廣告由街口集團的街口金融科技負責，並非由街口支付刊登。並強調，託付寶服務中的街口支付，僅依法令從事代理收付經核准金融商品的款項，不涉及基金代銷。

官員表示，會請投信投顧公會提醒投信業者，恪守相關從業規範，強調客戶只能從規定的管道作申贖，金管會也會持續關注。

街口支付曾在2018年9月首度推出自稱「台版餘額寶」的「街口託付帳戶」，並宣稱「保障年收益」，已被金管會禁止。（編輯：林孟汝）1090103