行動支付交易額逐年增 2019年前11月衝破千億

金管會銀行局統計，2019年1月到11月底止，行動支付總交易額較2018年同期大幅成長1.4倍，預估全年交易金額將創下新高。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）金管會銀行局統計，2019年1月到11月底止，行動支付總交易額已達新台幣1003億元，較2018年同期的418億元，大幅成長1.4倍，預估全年交易金額將創下新高。

為推動具普及性、安全性與多元行動的支付環境，滿足消費者支付需求，金管會2016年起積極推動各項行動支付服務。銀行局近日統計，2019年前11月行動支付總交易額達1003億元，年增139.9%，換算約1.4倍。

銀行局也統計，近年行動支付交易金額均呈現大幅成長，2016年行動支付總交易額為14.9億元，2017年交易額攀至148億元，2018年大增至478億元，今年前11月則持續攀升到1003億元，全年勢必將再創新高。

行動支付包括手機綁信用卡（TSM）、行動金融卡、手機綁電子票證（如悠遊卡）、掃碼支付（QR code）、電子支付機構O2O及行動收單機（mPOS）等。

對於行動支付交易金額攀升，銀行局官員表示，隨金管會已核准各家銀行、電子支付業加入，市面上支付工具愈來愈多元，消費者習慣也逐漸轉變，使行動支付交易呈現跳躍式成長，後續將積極拓展更多應用場景，進一步提升行動支付普及率。（編輯：楊凱翔）1090105