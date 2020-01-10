中選會：11日零時起禁止拉票 違者最高罰500萬

中選會說，依法從11日投票日當天零時起，民眾不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳；違反者，將可處新台幣50萬以上、500萬元以下罰鍰。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北10日電）2020大選明天投票，中選會表示，投票日當天零時起，不得用任何方式為候選人或政黨拉票，違者最高可罰新台幣500萬元罰鍰。

第15任總統、副總統及第10屆立委選舉明天投票，投票時間為上午8時至下午4時；下午4時前已抵達投票所排隊的選民，皆可完成投票。

公職人員選舉罷免法與總統副總統選舉罷免法皆規定，投票日當天不得從事競選或助選活動。

中選會說，依法從11日投票日當天零時起，民眾不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳；違反者，將可處新台幣50萬以上、500萬元以下罰鍰。

中選會並提醒，投票日當天請記得帶「三寶」，分別是「國民身分證」、「印章」及「投票通知單」。若沒帶印章，可以用簽名、蓋指印取代；沒帶投票通知單也可以投票，但建議事先查詢自己在選舉人名冊號次在「第○頁第○號」，在領票時告知選務人員，較能節省時間。

投票時記得要帶身分證、印章、投票通知單。（中央社製圖）

不過中選會特別提醒，沒帶身分證就不能投票，選民務必先行檢查身分證在不在，投票日當天戶政事務所無法補發身分證。

本次選舉選民總共可投3張選票，包括總統副總統的選票、區域及原住民立法委員的選票、以及選出全國不分區及僑居國外國民立法委員政黨票。

領票時將一次領取3張選票，同時攜入圈票遮屏內圈選後投入票匭，不需分階段領票、投票；投票所內設置3個票匭，選舉人投票時分別將3張選票投入不同票匭。

民眾投票時不得攜帶手機或攝影器材進入投票所，違反者處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金；此外，禁止窺視刺探投票秘密、圈選後不得將圈選內容出示他人；若故意撕毀選舉票，可處5000元到5萬元罰鍰；攜出選舉票者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

根據中選會統計，這次總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，不分區立委選舉人人數為1931萬2105人，區域立委選舉人人數為1880萬6913人；盼投票日當天晚間10時完成開票。（編輯：林淑媛）1090110