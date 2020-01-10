2020大選正副總統先開票 晚間10時結果全揭曉

（中央社記者顧荃、侯姿瑩台北10日電）2020大選明天投票，中選會說，若開票所人力許可，可分2組開票，先開總統副總統與區域立委，再開政黨票；僅1組開票時，將依總統副總統、區域立委、政黨票的次序開票，中選會盼投票日當天晚間10時完成開票作業。

第15任總統、副總統及第10屆立委選舉明天投票，選民總共可投3張選票，包括總統副總統的選票、區域及原住民立法委員的選票、以及選出全國不分區及僑居國外國民立法委員政黨票。

根據「投開票所工作人員手冊」規定，若開票所人力許可，可分2組開票，先開總統副總統與區域立委，再開政黨票；僅1組開票時，將依總統副總統、區域立委、政黨票的次序開票。

中選會官員表示，若投開票所是由1組人員進行開票，將依總統副總統、區域及原住民立法委員、全國不分區及僑居國外國民立法委員選票次序開票。若分2組開票者，將先開總統副總統與區域及原住民立法委員選票，接著再開全國不分區及僑居國外國民立法委員的選票。

官員指出，投開票所管理員達8人以上者，始得分成2組開票。若分組開票，應分別以「男聲」、「女聲」分組唱呼為原則，避免相互干擾。

中選會表示，選民屆時將會一次領取總統、區域立委與政黨票共3張選票與投票，不需分階段進行；只要在下午4時前抵達投票所，皆可投票。

同時，選民領票時將一次領取3張選票，同時攜入圈票遮屏內圈選後投入票匭，不需分階段領票、投票；投票所內設置3個票匭，選舉人投票時分別將3張選票投入不同票匭。

官員說，下午4時投票時間截止後，現場的主任管理員會立即宣布投票時間截止，但投票時間截止前到場的選舉人，仍可繼續投票。為維持秩序與識別，屆時將會有警衛站在投票隊伍最末端，之後抵達的選舉人，就不能再排隊投票。

由於去年九合一選舉同時進行公投，造成排隊等待時間過長，下午4時投票截止後仍有許多民眾排隊，甚至發生有人還在投票時，已經進行開票的情形，引發許多爭議。

對此中選會官員表示，檢討去年排隊主因是投票所內動線塞住，因此今年增加許多因應措施，包括調降每個投票所的選舉人數、增設1340個投開票所、增加圈票遮屏為4到6個，以及領票時分成兩組，也就是兩條動線同時進行等。

官員說，經模擬，上述措施將可加快投票進行；加上投票所在4點截止投票後仍需時間布置成開票所，不會馬上開票，估計最晚4時30分前都可投完，「有信心不會發生去年的狀況」。

中選會指出，在總統副總統選舉方面，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等6直轄市選舉人人數達1337萬6945人，占總選舉人人數69.27%；其中選舉人人數部分，最多為新北市332萬1459人，其次為高雄市229萬9558人。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1090110