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哈日族快衝 日圓改寫14個月以來新低

最新更新：2020/01/14 11:19
據台銀最新牌告匯率，14日上午日圓現鈔賣出價最低來到0.2746元，改寫14個月以來低點。（中央社檔案照片）
據台銀最新牌告匯率，14日上午日圓現鈔賣出價最低來到0.2746元，改寫14個月以來低點。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北14日電）哈日族快衝，由於新台幣強升、市場避險情緒下降，據台銀最新牌告匯率，今早日圓現鈔賣出價最低來到0.2746元，改寫14個月以來低點，前低紀錄為2018年11月13日的0.2744元。

匯銀人士分析，近期股匯市都是偏升走勢，特別是美中即將簽署第一階段貿易協議，美伊衝突未進一步擴大，讓市場緊張情緒下降，具有避險性質的日圓隨之走貶。

觀察台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價近日走低，今早9時許，更一度下探0.2746元、14個月以來最低紀錄，1元新台幣可換到3.64日圓，而後匯價雖小幅震盪，在0.275元附近徘徊，對於哈日族來說，仍是相當甜蜜的價格。

若以旅費新台幣5萬元來換算，近期高點為2019年8月13日的0.3029元，僅能換得16萬5071日圓；但以今天日圓匯價來看，可換得18萬2083日圓，足足多了1萬7012日圓，約等同2張迪士尼門票加上2碗拉麵的價格；日圓更便宜，可讓哈日族赴日旅遊玩得更盡興。（編輯：楊玫寧）1090114

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