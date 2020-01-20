2019年外銷訂單年減5.3% 2020第1季可望轉正

（中央社記者廖禹揚台北20日電）2019年12月外銷訂單金額年增0.9%，終結連續13個月負成長，全年總金額雖年減5.3%，經濟部統計處仍樂觀看待2020年第1季，在美中經貿情勢和緩趨勢下，可望呈現正成長。

經濟部統計處今天公布2019年12月外銷訂單金額437.8億美元，較2018年同月微幅年增0.9%，但仍不足以彌補前3季衰退幅度，全年接單金額4845.6億美元，年減5.3%。

觀察主要接單貨品，資訊通信產品與電子產品分別年增0.4%及4.7%，都是今年下半年以來最好表現。統計處長黃于玲說明，資訊通信產品主因筆電接單減少，抵銷智慧手機組裝代工及顯示卡接單增幅；電子產品則受智慧手機、5G通訊、高效能運算等新興應用需求成長，帶動晶圓代工、IC設計、封測、晶片通路、印刷電路板等業者接單增加。

傳統貨品也受惠於美中貿易戰情勢緩和，市場投資觀望氣息減少，油價、鋼價等原料價格回溫，接單減幅都有縮減趨勢，機械接單更終結13個月負成長，轉為年增5.1%。黃于玲表示，機械產品接單主要為工具機及其零組件、半導體設備增加，又以接自中國大陸及香港增加1.2億美元較多，但是否代表機械業已走出陰霾，還須再多觀察1、2個月。

值得注意的是，觀察主要接單來源，12月接自美國訂單年減8.8%，以電子產品減少7.2億美元最多、資訊通信產品減少5.4億美元次之。黃于玲說明，主因去年貿易戰剛開打時，廠商提前拉貨墊高基期，現在情勢趨於緩和，可望挹注全球貿易成長，但何時消除基期因素，仍待觀察後續市場需求。

接自中國大陸及香港訂單則年增5.6%，以電子產品成長6.7億美元最多，其次為機械產品成長1.2億美元。黃于玲表示，中國大陸5G基礎建置快速，帶動晶圓代工、IC設計與晶片通路訂單成長，在新興應用加速擴增狀況下，可望維持動能，但仍須持續關注終端需求影響。

展望1月，因第1季為電子產業淡季，加上全球經濟成長平疲，需求仍緩，恐抑制接單成長動能，加上今年適逢春節連假，工作日較少，預估接單金額360至370億美元，年減8.6%至11.1%減幅較大。

不過，黃于玲表示，隨著美中簽署第一階段貿易協議，情勢趨緩，加上5G等新興應用持續成長，記憶體及被動元件價格止跌回升、面板廠商調整產能等正向因素挹注下，第1季整體接單狀況可望優於2019年同期。（編輯：黃國倫）1090120