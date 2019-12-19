美中達首階段協議 楊金龍：轉單效益仍將持續

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）美中近日達成第一階段協議，央行總裁楊金龍今天表示，中國輸美資通訊產品關稅比重仍高，且美中科技競爭與資安要求，台灣轉單效應將持續發酵，但效應未必優於今年。

美中貿易戰纏鬥多時，近日終於暫時休兵，美中兩國先後宣布第一階段經貿協議達成共識，美國取消原訂在12月15日加稅行動。

楊金龍今天出席理監事會會後記者會，提及美中貿易戰時表示，雖然美中達成首階段協議，不過，台灣將持續受惠於轉單效應，效應將遞延至明年，但未必優於今年，央行目前尚未掌握相關資訊。

楊金龍說明，資通訊產品為台灣轉單效應主要受惠品項，中國輸美國資通訊產品關稅比重仍高，即便雙方完成第一階段協議，對台灣資通訊及視聽產品移轉效果衝擊較小。

楊金龍也說，美國對中國強制技術移轉、智財權保護、網路盜竊等問題十分在意，加上美中科技競爭以及防堵，各國也對資安要求日漸嚴格，基於資訊安全，各國將優先購買台灣資通訊產品。

受惠於廠商提高在台產能，預期出口成長回溫，民間投資穩健增加，消費也成長持穩，央行上修明年經濟成長率至2.57%，相較今年9月預測值2.34%，增加0.23個百分點。

國際金融市場好轉，美中達成首階段協議，預期全球景氣將呈現溫和，但明年全球經濟仍面臨4大下行風險，楊金龍指出，首先，由美國主導的貿易摩擦不斷，雖然美中達成第一階段協議，但對於補貼國企仍存歧見，下一階段談判充滿不確定性，且美國也擬對歐盟及法國加徵關稅，貿易摩擦不斷加上相互報復，將不利全球經濟發展。

其次，全球超低利率雖撐起經濟，但也讓金融脆弱性隨之增加，第三，中國經濟放緩速度超乎預期，因貿易紛爭加深中國經濟下行壓力；第四，地緣政治風險仍在，包含英國脫歐、香港反送中、中東政治動盪等。（編輯：鄭雪文）1081219