房市價量俱揚引理事關注 楊金龍：餘屋還是很多

（中央社記者潘姿羽台北19日電）受惠於台商回流、資金匯回等議題，近期房市有趨熱的態勢，央行總裁楊金龍今天也說，會中理事都相當關注房市議題，中南部是有些補漲的跡象，但他特別提醒，台灣仍有大量餘屋待去化。

相較於前幾季理監事會的會後新聞稿，央行今天發布的新聞稿多了對於房市的態度，內容指出，今年以來，不只房市交易量增加，房價緩升，建商增加購地與推案，銀行購屋貸款及建築貸款年增率也持續升高；央行將密切關注金融機構不動產授信風險控管情況，以維持金融穩定。

楊金龍表示，中南部不論是交易量、價格，現在都有一點往上的趨勢、有在補漲，背後原因應是市場期待台商回台投資、資金匯回的效益，使得交易趨於熱絡。

不過楊金龍指出，台灣餘屋的量還是很多，因此銀行對房地產的態度「樂觀但是謹慎」，沒有超過非常樂觀的界線，央行會持續關注，且依舊保留對高價住宅的管制。

據內政部營建署11月發布新建餘屋統計，2018年第4季全國新建餘屋為7萬5227宅，6都新建餘屋住宅數以新北市1萬5500宅最多，桃園市1萬2165宅次之，而後依序是高雄市1萬694宅、台中市8260宅，台北市、台南市則分別為5415宅與4562宅。（編輯：楊凱翔）1081219