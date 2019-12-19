緊盯熱錢坦承拉尾盤 楊金龍捍衛匯率有決心

（中央社記者潘姿羽台北19日電）熱錢滾滾而入，帶動新台幣強勁走升，升幅居亞幣前段班，近幾日也明顯看到央行有拉尾盤的狀況，中央銀行總裁楊金龍今天罕見宣示，若外資鉅額且集中匯入，央行對於調節匯市「有決心」。

國際熱錢持續湧入，使得台灣不時上演股匯齊揚的戲碼，楊金龍今天於理監事會會後記者會表示，雖然央行一貫強調匯率由市場供需決定，但若熱錢短期有進出頻繁、鉅額的情況，「中央銀行一定會介入」。

楊金龍表示，如果外資鉅額集中進入匯市，央行進場調節是無庸置疑的，否則市場會恐慌、失序，不利於金融穩定、幣值穩定。

媒體在記者會尾聲時詢問，為何最近央行一直拉尾盤，楊金龍意外地直球回應，他表示，央行有決心調節市場，希望市場價格機能正常運作，因為價格調整後、需求才會出來；央行若選在適當時機進場調節，會事半功倍。

媒體追問，適當時機是否指尾盤，楊金龍回答，那也不一定，偶爾是這樣，但在盤中也可以，不一定要在最後一盤。

另外，媒體詢問，12月中旬以來，外資大量匯入，新台幣隨之強勁升值，這樣對於出口商年底報價會不會造成衝擊；楊金龍表示，央行在外資鉅額且大量集中匯入時，會進場調節，但是不是對於出口商作帳行情有幫忙「我就不曉得了」。

楊金龍表示，央行不會專門為了業者的作帳行情，專門做某項措施。（編輯：楊凱翔）1081219