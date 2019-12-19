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美國對5500億美元中國輸美商品全面加徵關稅9月1日實施，將使貿易戰緊張情勢進一步升級。學者分析，由於台灣產業供應鏈不只與美合作，與中國關係也匪淺，若關稅戰轉至科技戰，台灣很難不受影響。
美中貿易戰對台影響
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美中貿易戰對台影響1/21

央行示警轉單效應有隱憂 恐觸匯率操縱紅線

最新更新：2019/12/19 21:05
中央銀行19日在台北舉行第4季理監事會，央行總裁楊金龍（圖）會後舉行記者會表示，美中達成第一階段貿易協議，將持續關注貿易戰對台灣經濟影響。中央社記者王騰毅攝 108年12月19日
中央銀行19日在台北舉行第4季理監事會，央行總裁楊金龍（圖）會後舉行記者會表示，美中達成第一階段貿易協議，將持續關注貿易戰對台灣經濟影響。中央社記者王騰毅攝 108年12月19日

（中央社記者潘姿羽、蔡芃敏台北19日電）美中貿易衝突帶來的轉單效應，雖然挹注台灣經濟，但也有隱憂，中央銀行指出，轉單效應將使台灣對美國市場出口集中、貿易失衡擴大，恐有被列入匯率操縱國觀察名單之虞。

美國財政部每年公布主要貿易夥伴外匯政策報告，若符合評估3指標，可判定為匯率操縱國，符合部分指標則列入觀察名單。

匯率操縱有3項指標，第一、貿易夥伴國對美國貿易順差超過200億美元；第二、貿易夥伴國擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於其GDP的2%；第三、貿易夥伴國持續性進行單邊外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP的2%。

央行今天發布第4季理監事會的參考資料內提到，長期以來，台灣經常帳順差對GDP比率偏高，2019年前3季為10.5%，大大超過美方2%的標準，如果美國對台灣商品貿易入超逾200億美元，台灣將因符合上述2項美方檢視標準，再度被列入「匯率操縱國觀察名單」。

楊金龍坦承，根據美國通關統計，今年前10月美國對台灣商品貿易入超已達192.6億美元，估計全年將逾200億美元，「為什麼會這樣？最主要是轉單效應」 。

楊金龍表示，如果美國沒有改變標準，台灣確實很容易觸及檢視門檻，但台灣每年會跟美國財政部談，以往央行跟美國財政部溝通都非常良好，如果真的構成2項要件，即便不是匯率問題、而是貿易問題，還是可以跟他們溝通。

媒體詢問，是否會擔心回到觀察名單，楊金龍回應，如果符合兩項、被列入觀察名單，就必須花更大心思去跟美國溝通，這必須要面對，但不是只有台灣，其他國家也是一樣。

楊金龍也笑說，雖說美國財政部是發布匯率報告，3個指標幾乎都與貿易有關，只有1項是匯率，「我總覺得應該是貿易報告」，但他強調，央行一直很細心、仔細評估，也會積極溝通。（編輯：楊凱翔）1081219

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