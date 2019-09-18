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美中貿易戰對台影響
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美中貿易戰漸成科技冷戰 MIC建議台廠三方向

最新更新：2019/09/18 11:38

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）資策會MIC表示，美中貿易戰已漸形成科技冷戰，全球資通訊產業供應鏈也產生轉移現象，建議台廠可朝三大方向布局。

資策會產業情報研究所（MIC）今天上午舉行秋季論壇記者會，觀察美中貿易戰局勢，資策會MIC副所長洪春暉表示，美中貿易戰已漸形成科技冷戰，全球資通訊產業供應鏈也產生轉移現象，台灣產業可朝「強化台美供應鏈整合、緊密台美經貿夥伴關係、發展多元國際市場佈局」等三個方向布局。

針對美國新的製造業回流政策，洪春暉建議，台灣有機會重新定義「台美合作關係」，轉型融入美國在地價值鏈體系，此外也可尋求與德國、日本發展技術合作的機會。

MIC觀察，台灣資訊業者生產線將重新布局，高階高價產品可望轉移回台灣建廠或在美國生產，其他產品的生產據點可望移往東南亞，組裝據點可能移向墨西哥、巴西、東歐等地區。

從網通產業來看，MIC分析多數網通與手機代工廠商，擴大越南、印度、印尼、捷克等地產線布局，產能轉移規劃考量到歐美客戶的要求，正在評估是否要轉移至中國大陸以外地區生產。

MIC預期，若美中貿易戰的關稅持續提升至25%，轉移潮的趨勢將更為明顯。至於部份已在墨西哥、印度等地設置生產線的大型業者，可能就近擴張產能布局，供應當地或鄰近市場的需求。

觀察台灣通訊產業供應鏈現況，MIC指出，目前相關供應鏈網通設備9成在中國大陸製造，3成輸往美國，手機9成在中國大陸製造。在資訊硬體產品部份，9成在中國大陸製造，3成輸往美國。（編輯：鄭雪文）1080918

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