資策會MIC：AI發展帶來2類資安威脅

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（中央社記者蘇思云台北17日電）資策會MIC今天分析，AI發展帶來新的資安風險，一類是AI系統作為攻擊目標，像是資料處理階段的資料污染，第二類是駭客利用AI進行網路攻擊，透過生成式AI加速駭客開發攻擊程式。

資策會產業情報研究所（MIC）16日到18日舉辦第37屆MIC FORUM Spring智賦研討會，今天聚焦生成式AI產品應用型態發展，分析AI引發的資安風險與衍生的防護發展。

生成式AI市場持續發展，投資規模與廠商數量仍急劇增加。資策會MIC產業顧問韓揚銘表示，根據MIC調查，2024年台灣五大行業有採用生成式AI意願或相關行動的比例已達19%，金融保險業高達25%，製造業居次達22%。

AI發展也帶來新的資安風險，也驅動防護發展與商機。資策會MIC表示，AI資安威脅有2類，第一類是AI系統為攻擊目標，包含資料處理階段的資料污染，以及模型部屬後攻擊，情境如模型遭竊導致對抗性攻擊、提示注入導致資料外洩，可能形成新的攻擊途徑。

資策會MIC指出，第二類是駭客利用AI進行網路攻擊，如深度偽造、識別系統漏洞、網路釣魚郵件，駭客透過生成式AI也會加速開發攻擊程式。

不同的威脅與攻擊樣態衍生不同的資安防護與商機。資策會MIC表示，資安已是國安層面的議題，推動AI監管法規已成為國際共識並逐漸具體化，企業為此須配合制定策略、流程，產出符合法規要求的評測與透明度報告，驅動可信任AI的流程與技術發展。

資策會MIC資深產業分析師徐暐釗分析，這將涉及攻擊偵測、弱點管理與紅隊演練等技術，直接影響AI資安新創的發展方向，觀察過去1年成長最多的AI資安新創，就是AI治理、風險與法遵等整合型資安新創。

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因應AI網路攻擊，資策會MIC表示，AI在網路安全、防護應用具有巨大潛力，特別是應用在4個面向，包括偵測異常網路行為、強化威脅情資分析能力、強化弱點管理，以及偵測AI生成的文字與圖像詐欺。

徐暐釗指出，AI可強化網路安全商機，預期未來5年內，全球AI網路安全市場規模將超過350億美元。面對AI資安威脅，員工也是防護的關鍵一環，企業除了採取更主動與動態的安全策略，更須強化員工資安教育與培訓，提高企業對威脅的認識與應對力。（編輯：楊凱翔）1130417