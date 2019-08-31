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美中貿易戰對台影響
美中貿易談判持續進行，美國10日上調2000億美元的中國銷美貨品加徵關稅稅率後，再揚言對額外3250億美元進口中國貨品加徵關稅。總統蔡英文10日召開國安高層會議後表示，貿易戰衝擊全球經濟，但目前還未擴及台灣主力出口產業，對台影響有限。
美中貿易戰對台影響
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美中貿易戰對台影響1/19

學者：關稅手段用盡 美可能再轉科技戰

最新更新：2019/08/31 12:48
學者分析，當美國在貿易戰中關稅手段用盡，短期卻無法促使美企回流，科技戰可能成為下一個戰場，而台灣受到的影響將有增無減。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
學者分析，當美國在貿易戰中關稅手段用盡，短期卻無法促使美企回流，科技戰可能成為下一個戰場，而台灣受到的影響將有增無減。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者廖禹揚台北31日電）美國政府宣布對5500億美元中國輸美商品全面加徵關稅，學者分析，當關稅手段用盡，在短期內卻無法促使美企回流，科技戰可能成為下一個戰場，而台灣受到的影響將有增無減。

美國總統川普去年開始頻頻對中國祭出關稅措施，本週正式確定對3000億美元中國輸美商品加徵15%關稅，分批在9月1日及12月15日實施；同時表示將對先前加徵25%關稅的2500億美元中國輸美商品再加徵5%關稅。

儘管新一輪關稅實施，將使美中貿易戰緊張情勢進一步升級，但川普今天在白宮肯定地告訴記者：「它們仍照計畫進行」。他更指出：「我在貿易方面所做的事，確實有助抑制（香港情勢）升溫。」

不過，川普的關稅措施不只影響中國，對美國經濟本身也造成衝擊，但卻收效甚微，中經院大陸經濟所所長劉孟俊對中央社記者表示，美國不是第一次使用關稅戰，但這次面對的是中國，「大國資源跟小國就不一樣」。

劉孟俊說，川普採取報復性關稅，期待的是美國供應鏈回流本土，但目前看起來似乎不太容易達成，原因包括美國缺乏技術人工、勞動成本高，整個供應鏈都在海外，就算可能轉移到印度、東南亞，條件也可能不像中國那麼好。

若關稅手段用盡，短期內還不能促使美企回流，無法取得成果，劉孟俊認為，科技戰會是接下來的第一選擇，從先前對中興、華為的禁令就可見一斑。

劉孟俊說，相較於關稅，科技調查或智財權調查雖然關注度沒那麼高，但殺傷力不可小覷，而且更針對企業及個人，就美國先前多次表態希望中國改善智財權侵害的問題上，比起關稅措施也更有正當性。

但美中貿易戰若從關稅戰轉至科技戰，對台灣產業的影響將有增無減。劉孟俊說，台灣產業供應鏈不只與美國合作，與中國也關係匪淺，很難不受到影響，可能在證明含美技術比例未高於限制的部分要下些功夫。

除了可能在針對性較高的科技業另闢戰場外，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，以外貿為主的台灣產業更要重視貿易戰帶來的經濟走衰影響。

孫明德指出，針對加徵關稅的影響，台灣業者多已透過轉移生產基地、海外布局等方式做好因應準備，但無法以此解決經濟下滑造成的買氣減少問題。而利潤較低的手機、筆電代工廠，回到成本較高的台灣與加徵關稅的影響相比，能抵掉多少衝擊，也仍待觀察。（編輯：黃國倫）1080831

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