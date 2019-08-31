台商回流熱度不減 成下半年景氣主要動能

美中貿易戰升溫影響使台商回流熱度延續，帶回投資、消費力道成為維持下半年景氣的主要動能。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北31日電）隨美中貿易戰升溫，台商回流熱度延續，相較全球景氣走衰為外銷帶來的不確定性，台商帶回的投資、消費力道成為維持下半年景氣的主要動能。

經濟部自今年初推出歡迎台商回台投資行動方案，至今累計通過投資金額已達5682億元，官員透露，後續仍有大案待審，目標在9月總投資額將突破6000億元。

台商積極擴廠、建廠，將產線轉移回台，根據科技部統計，今年至7月底因美中貿易戰回台在科學園區設廠業者，媒合成功的就有23家，3個月內就較4月底的10家成長一倍，總投資金額達到588.39億元。

原就幾乎額滿的加工出口區，今年1到8月新增的357億投資中，則有87億來自受美中貿易戰影響廠商，增資既有廠區或申請進駐園區。經濟部也責成工業局盤點台糖可釋出土地，規劃開發工業區供產業所需，在在顯示台商回流熱度。

根據經濟部統計處統計，受台商回流挹注，國內固定投資在今年上半年實質年增率達7.2%，全年有望衝破4兆元，實質成長6.0%，創2011年以來最高增幅。

經濟部官員表示，若持續推動台商回流、根留台灣、中小企業加速投資等3大投資方案，並確實落實投資，將可挹注下半年國內投資表現，成為經濟成長動能來源。

相較之下，外銷表現則有較多不確定因素，受美中貿易戰影響，外銷訂單已經連續9個月負成長，官員分析，依過去經驗，下半年為傳統備貨旺季，隨著消費性電子新品推出，加上5G基礎建設、人工智慧、物聯網等新興應用力道展現，都可能推升外銷訂單逐步回穩。

不過，全球貿易緊張情勢不減，包括美中貿易紛爭、日韓爭端、地緣政治的不確定性等，正負面因素何者力道強，尚待觀察。

長期而言，官員表示，仍須回歸觀察全球經濟動能，若整體走衰，廠商競爭力就成為影響台灣經濟表現的關鍵。官員指出，美中貿易戰造成全球供應鏈重組，若業者在全球布局、相關轉型升級因應得當，反而能增強接單能力，不見得就會受到衝擊。（編輯：黃國倫）1080831