貿易戰不為選舉 分析：川普連任續撼動全球經濟

（中央社記者陳家倫上海30日電）學者羅瑋指出，美國總統川普目前的政策作風和1980年代的雷根政府一樣，一旦川普連任成功，在美國優先的政策下，全球經濟將繼續掀波，應對貿易延長戰要及早布局。

富邦華一2019經濟趨勢論壇29日來到上海，主題為「下半年全球經濟展望」，富邦金控首席經濟學家羅瑋在演講時做上述表示；此外他還提到，人民幣兌美元匯率會有一個支撐，年底前不會貶破1美元兌人民幣7.3元。

有別外界有觀點認為川普發動貿易戰只是選舉伎倆，羅瑋指出，事實上從川普的行事作風來看，無法預期貿易戰會何時結束，但他的政策和1980年代的雷根政府一樣，強硬作風很有可能延續到選後。

羅瑋表示，雷根當年上台後就開始減稅、增加政府支出、國防經費，並以301條款對其他國家貿易施壓、縮減貿易逆差，在1985年更逼迫各國貨幣兌美元升值。倘若川普連任，無後顧之憂後，各種手段也將派上用場。

他表示，一旦貿易爭端加劇，美國將持續抱持霸權心態、跨國企業海外布局及產業供應鏈重新配置、5G布建延遲、多邊主義式微、全球化步伐減緩、全球經濟成長動能放緩，將迎來長期低利率時代。

近來人民幣兌美元匯率節節下貶，羅瑋指出，人民幣匯率走貶，不僅是因為貿易戰，美元走強更是原因。他說，若貿易爭端持續擴大，在人民幣日前一度貶至7.17後，接著恐貶破7.2，但年底前不會看到7.3字頭。

他分析，人民幣貶破7.2，距離年初約貶了5%，然而一旦貶至7.3，距離年初就重貶了6.4%，這樣一來會引起市場恐慌、資金外逃，也不利進口，對企業的壓力會更大，相信中國人民銀行會適度調控。

羅瑋說，面對難以預料的貿易戰，許多在陸台資企業或許會思考配置、調整布局，但他建議，中國市場還是很大，企業若是以做中國內需為主，要走要留得仔細衡量，根據產業性質第一時間做好防範。（編輯：張淑伶）1080830