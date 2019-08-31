美中貿易若變長期抗戰 學者：中國有3大優勢

（中央社記者廖禹揚台北31日電）美中貿易戰情拉鋸，學者觀察，若衝突持續拉長，中國有計畫經濟、龐大內需市場及其他刺激經濟措施等優勢，不會立即顯現經濟「崩潰」跡象。

跌宕起伏的美中貿易戰，從去年3月開始至今已近18個月，因僵局難解，戰火在上週快速升級，中方宣布對原產於美國約750億美元商品加徵5%或10%關稅，美國總統川普隨即宣布將再針對5500億美元中國輸美商品提高5%關稅。

雖本週雙方態度又趨軟化，表達磋商意願，但川普今天在白宮肯定地告訴記者：「它們仍照計畫進行」。他更指出：「我在貿易方面所做的事，確實有助抑制（香港情勢）升溫。」

中經院台灣WTO中心副執行長李淳對中央社記者表示，從川普上任2年半來看，美中貿易戰情勢一直在對抗、趨緩、再對抗中反覆，就算現在暫趨軟化，對於未來情勢只能說「難以預測」，重啟談判這件事也已失去指標作用。

李淳觀察，雖然中方本週釋出善意，但從今年5月談判破局以來，可以看出中國立場越來越強硬，「不再隨著美國起舞」，這也影響川普採取的策略能否得到相應效果。

而據彭博資訊13日報導，大陸仍在為貿易戰「長期抗戰」做準備，要將貨幣寬鬆政策的炭火留備貿易戰的嚴冬之需。

李淳分析，若要與美國長期抗戰，中國擁有的第一個優勢，也是美國最欠缺的武器，就是計畫經濟，中國可以在財政、產業政策能更集中力量與美國對抗，雖然短期內可能造成經濟下滑，但「中國看事情把時間軸拉得很長」，中國如果想在這場對抗中取得局部或全面的優勢，都有可能思考動用這類措施。

其次，李淳指出，中國內需市場非常龐大，即使經濟成長趨緩，每年仍能有5%、6%的成長，目前還沒有國家能輕言決定不跟中國往來，被圍堵的可能性不高，龐大內需市場規模也足以使中國經濟維持一定發展。

第三，中國的一帶一路等措施仍在推動當中，具有刺激經濟發展的功能。

李淳說，中國經濟表現下滑雖然是不爭事實，但還未顯現「崩潰」跡象，唯一要擔心的是經濟成長動能不足是否可能導致內部不滿及動亂，不過，以習近平上台後全面掌控的布局來看，短期內發生這種狀況的機會也不大，這些都是可以跟美國持久戰的籌碼。（編輯：黃國倫/林孟汝）1080831