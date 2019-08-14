美緩課稅提供產業喘息時間 貿易戰殺傷力降低

（中央社記者韓婷婷台北14日電）美國宣布延緩手機、筆電等項目課稅時點到12月15日，法人分析，將為相關產業提供喘息時間，讓原本蒙上陰霾的第4季旺季露出曙光。

13日美國貿易代表署（USTR）公告，將原定9月1日起生效的部分產品關稅延後到12月15日，其中包含手機、筆電、電子遊戲機、部分玩具、電腦螢幕以及部分鞋子及服裝等產品。蘋果Mac、iPhone 和 iPad產品暫時逃過關稅劫。

法人表示，雖然部份商品包括健身追蹤器、智慧揚聲器、藍牙耳機、智慧型手錶和相關設備，並沒有在延遲名單之內，但殺傷力降到幾乎只剩10%。

第一金小型精選基金經理人陳思銘表示，川普宣布延緩手機、筆電等項目課稅時點到12月中，為相關產業提供喘息時間。由於手機、筆電課稅規模各為448、387億美元，2者合計835億美元，占3000億美元總額近3成，居主要項目，加上時序逼近下半年新機種出貨高峰，在緩課稅的措施下，第4季傳統旺季行情仍舊可期。

陳思銘指出，台股下半年來一路遭到外資賣壓，並以8月賣超金額最大，近700億元，逼近去年3月貿易戰開打以來的單月賣壓滿足點，若緩課稅清單能化解外資賣壓，台股有機會於年線附近回穩。但考量未來2周企業財報陸續公布，預料上半年業績不會太過樂觀，市場仍有震盪可能。

法人建議投資人，在第3季底前逢回擇低布局。主要理由有三：一是電子業目前庫存水位普遍偏低，預料第4季廠商備貨需求相對積極，對訂單需求有提升作用；二是中國十一黃金周、歐美感恩節、聖誕銷售旺季，買氣回流；三是美、台明年總統大選登場，預期利多政策出台，帶動選舉行情。

統一證券則分析美國品牌手機及筆電中國生產比重高，金額又大，課稅對美商及消費者都不利，雨傘、電視遊戲機、玩具、電腦螢幕等中國生產的比重也高，且不易取代，美國若課稅對消費者不利；至於數位相機、鞋類、衣服及彩色電視等影響相對較輕微。

其實不少蘋果相關供應鏈從去年開始都已陸續進行產能移轉因應，包括軟板廠、網通廠，組裝廠則預料受到的衝擊將較直接。部份零組件廠商雖然不受關稅影響，不在3000億元課稅名單之列，但為了免於客戶要求分攤成本，大多以海外發貨倉庫來因應客戶拉貨，主要礙於廠房轉移成本及供應鏈遷移不易等因素考量。

業者表示，只要課稅的時間往後一點，給予多一點的遷移因應時間，受到的衝擊將可縮小，短期客戶有可能會提前拉貨，讓第3季旺季效應延續到第4季，長期而言，貿易戰引發的各國保護主議抬頭，就地供貨的趨勢將逐步成型。（編輯：鄭雪文）1080814