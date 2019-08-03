貿易戰催化台出口2質變 學者籲趁勢強化與美鏈結

（中央社記者潘姿羽台北3日電）美中貿易戰是當前全球經濟的最大變數，卻意外催化台灣出口產生2大質變，對美出口強勁成長，且3類產業受惠轉單效益對美出口擴大；學者直言，若把握機會加強與美鏈結，台灣有機會成為亞太科技重鎮。

台灣是出口導向國家，不過，去年爆發美中貿易戰後，台灣的出口結構出現2大質變，一是對美出口強勁成長，據財政部統計，截至今年6月，對中國大陸及香港已經連8黑，但對美出口依舊穩健成長，且今年上半年台灣對美出口220.5億美元，年增17.4%，規模創下歷年同期新高。

其次，經濟部統計處的專題報告指出，電腦電子及光學業、電力設備及配備業以及機械設備業等3類產業受惠轉單效益，對美出口顯著擴增，其中又以電腦電子及光學業出現產線移回和轉單效應最快速明顯。

經濟部統計處表示，2018年電腦電子及光學業產值為212億美元，屬301清單產品者，去年對美出口金額達68億美元；值得注意的是，2019年上半年表現大躍進，屬301清單產品者，對美國出口與去年同期相比，大增26.7億美元，年增率更跳升至90.1%。

專題報告內容也提到，電腦電子及光學製品業是美對中提高關稅的301清單中受影響最大業別，由於部分伺服器業者產線移回、網通產品接自美國訂單增加，電腦電子及光學製品業的產值自2018年下半年起，開始明顯成長，且2019年上半年年增率升至16.5%，其中網通設備年增45.8%，伺服器更大幅擴增4倍。

中華經濟研究院副院長王健全直言，不論是整體對美出口大爆發，或是特定產業受惠轉單效益而對美出口擴增，這波效益能夠維持多久，還需繼續觀察，台灣不妨化被動為主動，採取2大策略，抓住機會，才能奠定長遠的發展。

王健全表示，微軟、Google相繼在台灣設立研發中心，加上台商回流，將高附加價值的產業基地移回台灣，這些因素都使得美國開始重新定位台灣，加上台灣對資安、智慧財產權的保護，有利吸引外資；如果由政府帶頭，協助強化與美國的各項合作，吸引更多企業於國內設研發基地，台灣將有機會發展為亞太的科技重鎮。

第二，王健全建議，政府應鼓勵台美雙向投資，透過創投、併購等方式皆可，將能有效將美國的人才、資金、技術甚至創新的商業模式導入台灣，激起產業活水，提升競爭力。

美中貿易戰開打，意外導致台灣出口結構轉變，提供台灣強化與美國鏈結的契機，不過，台灣經濟研究院研究員劉佩真提醒，未來中國、美國在科技領域將各自發展為2股不同的勢力，但美國長期目標是「美國製造、美國優先」，台灣應思考如何取得關鍵技術地位，否則待美國供應鏈發展成熟，到時台灣產品出口至美國，反而可能被視為外來競爭者。

劉佩真也說，台灣政府已經朝加強與美國新興科技合作的方向邁進，但必須注意，部分產業短期很難脫離中國，如何協助這些產業因應局勢轉變，是政府應思考的課題。（編輯：楊玫寧）1080803