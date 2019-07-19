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美裁定中國鋼架傾銷 經濟部初估台廠有望受惠
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美中貿易戰對台影響
美中貿易談判持續進行，美國10日上調2000億美元的中國銷美貨品加徵關稅稅率後，再揚言對額外3250億美元進口中國貨品加徵關稅。總統蔡英文10日召開國安高層會議後表示，貿易戰衝擊全球經濟，但目前還未擴及台灣主力出口產業，對台影響有限。
美中貿易戰對台影響
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美中貿易戰對台影響1/17

美裁定中國鋼架傾銷 經濟部初估台廠有望受惠

最新更新：2019/07/19 15:48
美國商務部裁定中國輸美鋼架有傾銷事實，可能在9月對其祭出反傾銷及反補貼稅。經濟部19日表示，初步研判國內廠商有望受惠轉單。（圖取自Pixabay圖庫）
美國商務部裁定中國輸美鋼架有傾銷事實，可能在9月對其祭出反傾銷及反補貼稅。經濟部19日表示，初步研判國內廠商有望受惠轉單。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者廖禹揚台北19日電）美國商務部裁定中國輸美鋼架有傾銷事實，可能在9月對其祭出反傾銷及反補貼稅。經濟部今天表示，初步研判國內廠商有望受惠轉單，但效益仍要視最終判決稅率而定。

根據經濟日報報導，美國商務部裁定中國輸美鋼架傾銷。經濟部國際貿易局局長楊珍妮今天受訪說明，美國商務部確認中國鋼架有傾銷與補貼事實，但後續仍要由美國國際貿易委員會（ITC）做損害認定，預計在9月3日公布結果。

經濟部工業局副局長楊志清表示，若美國對中國產品開罰，初步研判對台廠會有轉單效果，但效益大小仍需視後續判決稅率高低而定。

根據工業局資料，美國去年進口涉案產品金額69.71億美元、89.4萬噸，其中中國從金額及重量計算占比皆為第一，分占49.4%及51.4%。台灣以金額計算占比4.2%，位居第4，次於中國、加拿大、墨西哥；以重量計算則占2%，位居第5，次於中國、墨西哥、加拿大、德國。

美國近期對鋼鐵產品實施多項反傾銷與反補貼調查與課稅措施，為避免台灣業者受影響，楊珍妮表示，經濟部長沈榮津一週前已責成貿易局、工業局成立資訊研究小組，隨時更新相關資訊，以提供業者協助。（編輯：楊凱翔）1080719

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